النائب الأول للرئيس الإيراني: لم نكن نسعى لبدء حرب ونتخذ الإجراءات اللازمة لحماية بلادنا

أكد النائب الأول للرئيس الإيراني، أنهم يريدون الحفاظ على الهدوء في البلاد والاستعداد لمواجهة أي أعمال خبيثة، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل.



وقال النائب الأول للرئيس الإيراني:" لم نكن نسعى لبدء حرب ونتخذ الإجراءات اللازمة لحماية إيران".



وفي وقت سابق، نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم السبت إخفاء إيران لليورانيوم المخصب من منشآتها النووية قبل الضربة الأمريكية التي شملت ثلاث منشآت نووية إيرانية وهي فوردو ونطنز وأصفهان حسب فوكس نيوز الأمريكية.

أمريكا تلقي 185 طن متفجرات على المنشآت النووية الإيرانية

وعقب الضربة الأمريكية التي استخدمت بها واشنطن الطائرات الاستراتيجية من طراز بي2 أكد وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث لوسائل الإعلام الأمريكية بإن أمريكا جعلت البرنامج النووي الإيراني يتراجع مئات السنين للوراء بسبب القائها 185 طن متفجرات عبر الطائرات العسكرية،وكذلك توجيه ضربات بواسطة البحرية الأمريكية على تلك المنشآت النووية

