قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسوان تستعد لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل يوليو المقبل.. تفاصيل
يارب أنول رضاكم.. شريف الدسوقي يتعاقد على أول كتاب له
غلق وتشميع 35 محلا لمواجهة الأوكار الغير مرخصة في أسوان
تغريم فتاة 10 آلاف جنيه بتهمة إزعاج أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية
النيابة العامة تطالب بإعدام "سفاح المعمورة" شنقًا عن كل جريمة ارتكبها
زيادة تعويضات ضحايا حادث طريق أشمون إلى 500 ألف جنيه و 70 ألفا لكل مصاب
حالة الطقس غدا.. تحذير مهم من شبورة صباحية على الطرق الزراعية والسريعة
تجارة المخدرات.. الداخلية تكشف عن قضية غسل 100 مليون جنيه
ماتت قبل ما تفرح بنجاحها.. إسراء ضحية الإقليمي تفوقت في الإعدادية وحصلت على 96.4% |فيديو
النيابة العامة تأمر بحبس المتهم المتسبب في حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية
خاص| تفاصيل مصير عبدالله السعيد في الزمالك وموقف اللاعب
أعلن وزير الخارجية الإيراني: مستعدون للعودة للتفاوض مع أمريكا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

إيران تعيد فتح المجال الجوي بوسط وغرب البلاد أمام الرحلات الدولية العابرة

إيران
إيران
هاني حسين

أفادت وكالة رويترز، بأن إيران تعيد فتح المجال الجوي بوسط وغرب البلاد أمام الرحلات الدولية العابرة، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .


وفي وقت سابق، أكد مستشار ومساعد قائد الثورة وعضو مجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني محمد مخبر، اليوم "السبت" أن أعداء إيران يسعون إلى وقف التقدم العلمي وإضعاف القدرة الدفاعية.


وأضاف مستشار ومساعد قائد الثورة وعضو مجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني، أن تكرار الاعتداءات من قبل إسرائيل على طهران سيجعلها تعاني من أضرار لا يمكن إصلاحها.

وقال مخبر "إنه في حال تكررت الاعتداءات من قبل إسرائيل فإن إيران سترد بذكاء على مرتكبي هذه الجرائم وقادتها، وستقف ضد أي عدو ينتهك العهد ويقتل الأطفال، محذرا إياهم من ارتكاب أي خطأ لأنهم سوف يعانون حينها من أضرار لا يمكن إصلاحها.

إيران أخبار التوك شو امريكا طهران اسرائيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ماذا يحدث داخل الجسم عند تناول جرعة زائدة من البارسيتامول ؟

تحذيرات من خطورة الباراستامول على الكبد.. ماذا يفعل؟

حادث المنوفية

سائق التريلا المتسبب في حادث إقليمي المنوفية: الدريكسون ساب في إيدي ولقيتهم في وشي

أسعار الذهب

انخفاض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت

الإيجار القديم

شقة بديلة والإيجار ثلث الدخل.. مشروع قانون جديد لحل أزمة المستأجرين

امتحانات الثانوية العامة

ماراثون الثانوية العامة |ننشر مواصفات امتحان اللغة الأجنبية الاولى المقرر آداؤه غداً

400 جنيه تراجع| انهيار أسعار الذهب عيار 21 في مصر

400 جنيه تراجع| انهيار أسعار الذهب عيار 21 في مصر

استخراج "سماعة غش" من أذن طالب

شاهد .. استخراج "سماعة غش" من أذن طالب "بالملقاط".. وزملاءه: جت سليمة

إذا طلب منك الميت

ماذا تفعل إذا طلب منك الميت فعل شيء بالمنام؟.. الإفتاء تجيب

ترشيحاتنا

جانب من الفاعليات

زراعة عين شمس تشارك في مهرجان القمح المصري 2025

البابا تواضروس

البابا تواضروس يُطَيِّب جسدي القديسين الأنبا موسى والأنبا إيسيذوروس

الرئيس عبدالفتاح السيسي

رئيس جامعة القاهرة يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بذكرى ثورة 30 يونيو

بالصور

قبل طرحه بأيام ..تعرف على التفاصيل الكاملة لفيلم أحمد وأحمد

أحمد السقا وأحمد فهمي من فيلم "أحمد وأحمد"
أحمد السقا وأحمد فهمي من فيلم "أحمد وأحمد"
أحمد السقا وأحمد فهمي من فيلم "أحمد وأحمد"

5 أطعمة تساعد على تقليل الشعور بالتوتر والقلق .. هتظبط مودك

أطعمة تساعد على تهدئة الأعصاب وتقليل هرمونات القلق
أطعمة تساعد على تهدئة الأعصاب وتقليل هرمونات القلق
أطعمة تساعد على تهدئة الأعصاب وتقليل هرمونات القلق

محافظ الشرقية يفاجئ مستشفي بلبيس المركزي ويحيل عدد من العاملين للتحقيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بحضور لجين عمران.. ميرنا جميل تحتفل بعيد ميلادها فى فرنسا

ميرنا جميل تحتفل بعيد ميلادها
ميرنا جميل تحتفل بعيد ميلادها
ميرنا جميل تحتفل بعيد ميلادها

فيديو

فيلم ريستارت

إيه الحكاية؟.. الفنان تامر حسني يلجأ للنيابة ويقاضي تيك توكر

مشادة على فستان سهرة

ضرب وسب .. فستان سهرة يتسبب في مشاجرة بمنطقة السلام

حقيقة انفصال رامي رضوان ودنيا

رامي رضوان يكسر الصمت ويرد على إشاعة انفصاله عن دنيا سمير غانم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: من الفائز؟ أمريكا ـ إسرائيل .. أم إيران؟

محمد عبد الجواد

محمد عبد الجواد يكتب: فسيكفيكهم الله

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مش من حقك

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الأمنيات

دكتور /محمد عسكر مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: ماذا يعني تسريب 16 مليار كلمة مرور حول العالم؟

المزيد