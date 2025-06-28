أفادت وكالة رويترز، بأن إيران تعيد فتح المجال الجوي بوسط وغرب البلاد أمام الرحلات الدولية العابرة، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .



وفي وقت سابق، أكد مستشار ومساعد قائد الثورة وعضو مجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني محمد مخبر، اليوم "السبت" أن أعداء إيران يسعون إلى وقف التقدم العلمي وإضعاف القدرة الدفاعية.



وأضاف مستشار ومساعد قائد الثورة وعضو مجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني، أن تكرار الاعتداءات من قبل إسرائيل على طهران سيجعلها تعاني من أضرار لا يمكن إصلاحها.

وقال مخبر "إنه في حال تكررت الاعتداءات من قبل إسرائيل فإن إيران سترد بذكاء على مرتكبي هذه الجرائم وقادتها، وستقف ضد أي عدو ينتهك العهد ويقتل الأطفال، محذرا إياهم من ارتكاب أي خطأ لأنهم سوف يعانون حينها من أضرار لا يمكن إصلاحها.