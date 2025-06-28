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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

بعد إعلان انفصالها .. ماذا قالت عبير صبري عن التوافق مع زوجها؟

عبير صبري وطليقها أيمن البياع
عبير صبري وطليقها أيمن البياع
تقى الجيزاوي

أعلنت الفنانة عبير صبري خبر انفصالها عن زوجها عن المحامي أيمن البياع بعد زواج دام لمدة ٧ سنوات ويأتي هذا الخبر مفاجأة لجمهورها بسبب الحب والتوافق الكبير الذى كان يظهر بينهما بشكل واضح .

وكتبت عبير صبري عبر حسابها الرسمي بموقع انستجرام، “اعلن انفصالي عن زوجي بعد ٧ سنوات من الزواج والعشرة الطيبة وتم الإنفصال بكل هدوء وتفاهم .. اتمني لكل منا التوفيق والنجاح فى حياته القادمة ”.

واختتمت قائلة: “محبتكم دائما مصدر امان لى وقوة”.

زواج عبير صبري وايمن البياع

وتزوجت عبير صبري من أيمن البياع فى يوليو ٢٠١٨ وأقيم عقد القران بالسفارة المصرية بدبي،واقتصر الحضور على الأقارب والأهل.

عبير صبري: نسبة التفاهم بيني وبين زوجي كبيرة 

وكانت عبير صبري تحدثت عن نسبة التفاهم المرتفعة بينها وبين زوجها أيمن البياع فى تصريحات تلفزيونية. 

وقالت عبير صبري :" نسبة التفاهم بيني وبين زوجي مرتفعة جدا لأنه مع مرور الوقت نتعرف على بعض أكثر ونستوعب بعض".

واكملت عبير صبري:" زوجي شقي أكتر مني ومع مرور الوقت بدأ يتحلى بالعديد من صفاتي الهادئة ، ونسبة التفاهم بيننا تتخطى الـ 80 %".

ولفتت عبير صبري:" انا مش باخد إذن زوجي في أدواري الفنية لكنني أحب أن احكي له عن أعمالي الفنية ، وزوجي يتحمس لشغلي اكثر مني ".

عبير صبري فى ماراثون رمضان ٢٠٢٥

وشاركت الفنانة عبير صبري فى ماراثون رمضان الماضي ٢٠٢٥ بمسلسل الحلانجي .

وتدور أحداث مسلسل "الحلانجي" حول شخصية "طه" محمد رجب، وهو رجل ذكي اجتماعيًا يتمتع بقدرة استثنائية على التلاعب بالمواقف والتعامل مع المشاعر، ويتمكن من استخدام الحيل والدهاء للخروج من الأزمات التي يواجهها، دون أن يكون شريرًا بالفطرة.

أبطال مسلسل الحلانجي

يشارك في بطولة المسلسل: محمد رجب، عبير صبري، أيتن عامر، دانا حلبي، عمرو رجب، محمد لطفي، هالة فاخر، أحمد وفيق، محمود قابيل، مفيد عاشور، طارق صبري، ميمي جمال، إيناس النجار، والمسلسل من تأليف محمود حمدان، وإخراج معتز حسام

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صورة من الندوة
صورة من الندوة

بعد إعلان انفصالها .. ماذا قالت عبير صبري عن التوافق مع زوجها؟

عبير صبري وطليقها أيمن البياع
عبير صبري وطليقها أيمن البياع
عبير صبري وطليقها أيمن البياع

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