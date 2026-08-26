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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

نقد فني وليس خلافا.. أول تعليق لطارق الشناوي بعد انتقاده لمصطفى كامل

طارق الشناوي
طارق الشناوي
محمود زيدان

كشف الناقد الفني طارق الشناوي تفاصيل بداية أزمته مع مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، موضحًا أن علاقته بمصطفى كامل كانت في البداية قائمة على التقدير المتبادل، وأن نقيب المهن الموسيقية سبق ودعاه للمشاركة في الندوات والحديث عن تطلعات النقابة ومستقبل الفن.

أوضح الشناوي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم هنا القاهرة»، الذي يُقدمه الإعلامي محمد الدسوقي رشدي على قناة مودرن Mti، أن نقطة الخلاف بدأت بعد اعتراضه على قرار نقابة المهن الموسيقية بترشيح مصطفى كامل للحصول على تكريم رسمي من وزارة الثقافة، معتبرًا أن القرار يمثل خطأً قانونيًا جسيمًا كان يجب تجنبه، حفاظًا على قيمة الجوائز والتكريمات الرسمية وعدم تشويهها.

ودافع طارق الشناوي عن وصفه صوت مصطفى كامل بـ«النشاز» أثناء غنائه عددًا من أغاني كبار المطربين، مؤكدًا أن ما قاله يدخل في إطار التقييم والنقد الفني، ولا يندرج تحت السب أو القذف، وأن القانون لا يعاقب إلا على السب والقذف.

ورد الشناوي -أيضًا- على الانتقادات التي طالته بسبب مظهره خلال المهرجانات السينمائية، موضحًا أن ارتداء «السموكينج» يقتصر على حفلي الافتتاح والختام، بينما يمكن ارتداء الملابس الصيفية الكاجوال خلال الفعاليات اليومية للمهرجانات، خاصة المهرجانات الصيفية مثل مهرجان الجونة.

مصطفى كامل طارق الشناوي أخبار طارق الشناوي نقابة المهن الموسيقية المطربين

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