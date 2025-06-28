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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

قبل طرحه بأيام ..تعرف على التفاصيل الكاملة لفيلم أحمد وأحمد

أحمد السقا وأحمد فهمي من فيلم "أحمد وأحمد"
أحمد السقا وأحمد فهمي من فيلم "أحمد وأحمد"
تقى الجيزاوي

ينتظر النجوم أحمد السقا وأحمد فهمي طرح أحدث افلامهما “أحمد وأحمد” والذى من المقرر ان يطرح فى دور العرض السينمائية يوم ٢ يوليو المقبل ، ومن المتوقع ان ينال الفيلم إعجاب الجمهور بشكل كبير  ، خاصة بعد ان انطلق برومو الفيلم وسيطر عليه الطابع الكوميدي والأحداث المليئة بالتشويق.

تعاون أحمد السقا وأحمد فهمي 

ويعتبر فيلم أحمد وأحمد هو أول تجربة سينمائية تجمع بين النجوم أحمد السقا وأحمد فهمى وجه لوجه حيث تعاون الثنائى في أكثر من عمل كضيوف شرف، حيث كان أحمد فهمى ضيف شرف مسلسل جولة أخيرة للنجم أحمد السقا والذى عرض العام الماضى على إحدى المنصات العالمية ، كما شارك أحمد السقا في فيلم عصابة الماكس كضيف شرف، وشكل الثنائى ديو مميز خلال الفترة المقبلة، خاصة إنهما أصدقاء في الحقيقة، وهو ما يجعل بينهما كيمياء مختلفة في كل الأعمال والحكايات التي يكشفون عنها في اللقاءات.

أبطال فيلم أحمد وأحمد

وفيلم "أحمد وأحمد" من بطولة عدد كبير من النجوم ، ابرزهم: أحمد السقا، أحمد فهمي، جيهان الشماشرجي، طارق لطفي، غادة عبد الرازق، علي صبحي، محمد لطفي، ورشدي الشامي. ويأتي العمل من فكرة وسيناريو وحوار أحمد درويش ومحمد عبد الله، ومن إخراج أحمد نادر جلال.

الإعلان التشويقي للفيلم

وكانت طرحت الشركة المنتجة لفيلم “أحمد وأحمد” عبر موقع إنستجرام الإعلان التشويقي للفيلم والذى سيطر عليه الأكشن والكوميديا بين أبطال العمل أحمد السقا وأحمد فهمي،  وظهر عدد كبير من ضيوف الشرف مثل الفنانة غادة عبد الرازق التى تجسد شخصية راقصة والفنان طارق لطفي وغيرهم.

طرحت الشركة المنتجة للفيلم خلال الأيام الماضية الأغنية الدعائية للفيلم وهى غناء النجوم هيفاء وهبي وبوسي.

أخر أعمال أحمد السقا السينمائية

يذكر أن آخر أعمال السقا فيلم السرب وحقق نجاحا كبيرا وقت عرضه، وشارك في بطولته كلا من نيللى كريم، صبا مبارك، شريف منير، دياب، محمد ممدوح تايسون، واخرون، إخراج أحمد نادر جلال.

السرب تناول بطولات القوات الجوية المقتبس عن الضربة الجوية التى نفذتها القوات الجوية على مواقع لتنظيم "داعش" الإرهابى فى ليبيا، بعد واقعة إعدام تنظيم داعش 21 قبطيًا ذبحًا فى ليبيا، وبعدها بساعات نفذت القوات الجوية توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتوجيه ضربة لتنظيم داعش فى ليبيا.

فيلم أحمد وأحمد أحمد السقا أحمد فهمي

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بالصور

قبل طرحه بأيام ..تعرف على التفاصيل الكاملة لفيلم أحمد وأحمد

أحمد السقا وأحمد فهمي من فيلم "أحمد وأحمد"
أحمد السقا وأحمد فهمي من فيلم "أحمد وأحمد"
أحمد السقا وأحمد فهمي من فيلم "أحمد وأحمد"

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