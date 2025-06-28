ضرب وسب .. فستان سهرة يتسبب في مشاجرة بمنطقة السلام

واقعة غريبة حدثت داخل إحدى محلات تأجير فساتين السهرة بمنطقة السلام أول حيث تعدت سيدة وزوجها على إحدى العاملات بالمحل بسبب فستان سهرة

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارًا من قسم شرطة السلام أول، يفيد بورود بلاغ من فتاة تعمل داخل أتيليه، تتهم فيه سيدة وزوجها بالتعدي عليها بالسب والضرب، بسبب خلاف نشب خلال محاولة استئجار فساتين سهرة.

وأفادت مقدمة البلاغ أن السيدة حضرت إلى الأتيليه برفقة بناتها، واصطحبت معها زوجها رغم أن المكان مخصص للسيدات فقط، ثم طلبت تأجير بعض الفساتين، وعندما طالبتها الفتاة بدفع مبلغ تأمين، رفضت السيدة الدفع، مما أدى إلى نشوب مشادة كلامية سرعان ما تطورت إلى مشاجرة.

ونستعرض المزيد من خلال الفيديو التالي

https://youtube.com/shorts/dohesC95xn4