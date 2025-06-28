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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

"فيفا" يتوقع تشكيل الهلال أمام مانشستر سيتي في كأس العالم للأندية

الهلال السعودي
الهلال السعودي
كريم عاطف

توقع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عبر صفحته الرسمية، التشكيلة الأقرب التي قد يعتمد عليها نادي الهلال السعودي في مواجهته المرتقبة ضد مانشستر سيتي الإنجليزي، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية.

يخوض الهلال هذه المباراة الهامة وسط غياب مؤثر لقائده سالم الدوسري، الذي تعرض لإصابة خلال لقاء الفريق أمام باتشوكا المكسيكي في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، ما يضع الجهاز الفني أمام تحد في تعويض هذا الغياب.

وبحسب توقعات "فيفا"، فإن التشكيلة المنتظرة للهلال أمام مانشستر سيتي تضم:

- حراسة المرمى: ياسين بونو 

- خط الدفاع: جواو كانسيلو، كاليدو كوليبالي، حسان تمبكتي، رينان لودي 

- خط الوسط: روبن نيفيز، ناصر الدوسري، محمد كنو 

- خط الهجوم: سيرجي سافيتش، مالكوم فيليب، ماركوس ليوناردو 

ويسعى الهلال بقيادة مدربه إلى تحقيق إنجاز كبير بإقصاء بطل أوروبا والتأهل إلى ربع نهائي البطولة، في مهمة تبدو صعبة لكنها ليست مستحيلة، خاصة في ظل ما يملكه الفريق من عناصر خبرة ومحترفين على أعلى مستوى.

الاتحاد الدولي لكرة القدم كرة القدم فيفا الهلال السعودي مانشستر سيتي الإنجليزي مانشستر سيتي

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