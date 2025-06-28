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245 درجة .. اعتماد تنسيق القبول بمدارس الثانوية العامة بكفر الشيخ
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

245 درجة .. اعتماد تنسيق القبول بمدارس الثانوية العامة بكفر الشيخ

اعتماد التنسيق
اعتماد التنسيق
محمود زيدان

أعلنت محافظة كفر الشيخ، اليوم السبت، اعتماد التنسيق العام للمرحلة الثانوية العامة بأنواعها «منتظم، منازل، خدمات، وخاص»، للعام الدراسي 2025/ 2026م، بمختلف مدارس المحافظة، بحضور الدكتور علاء جودة، وكيل وزارة التربية والتعليم.

تضمن الحد الأدنى لقبول الطلاب بالمرحلة الثانوية العامة للعام الدراسي 2025/2026، بمدن، وقرى المحافظة، 245 درجة، والثانوي العام منازل بـ140درجة، والثانوي العام خاص بـ140 درجة، أما الثانوي العام خدمات يتم قبول الطلبات بما لا يتجاوز عن 25% من إجمالي عدد المقبولين بالصف الأول الثانوي بالإدارة مع ترتيب المتقدمين طبقا للمجموع تنازلياً وبناءً على القرار الوزاري رقم 357 لعام 2018 بشأن تنظيم الترخيص لفصول الخدمات.

من جانبه، قال الدكتور علاء جودة، وكيل وزارة التربية والتعليم، تنفيذاً لتكليفات محافظ كفر الشيخ، يتم تشكيل لجان التنسيق بالمدارس، وذلك لتلقي واستقبال ملفات الطلاب حسب المجموع المحدد وشروط القبول بالصف الأول الثانوي بنوعيها علي أن تسجل الطلبات التي ترد إليهم برقم مسلسل في سجل خاص، وكل مدرسة تعطي مقدمة ايصال استلام بالملف المقدم بعد استيفائه ويجري تسجيله من خلال مسئول الإحصاء بقاعدة الوزارة وطباعتها بكشوف التنسيق وتسليمها إلى إدارة التعليم الثانوي بالمديرية.

كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ الثانوية العامة الشهادة الإعدادية

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