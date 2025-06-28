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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

5 أطعمة تساعد على تقليل الشعور بالتوتر والقلق .. هتظبط مودك

أطعمة تساعد على تهدئة الأعصاب وتقليل هرمونات القلق
أطعمة تساعد على تهدئة الأعصاب وتقليل هرمونات القلق
آية التيجي

في زمن تتزايد فيه الضغوط اليومية والتوتر المستمر، يلجأ كثيرون إلى طرق سريعة لتهدئة الأعصاب.

أطعمة تساعد على تهدئة الأعصاب وتقليل هرمونات القلق

 وهناك بعض الأطعمة اليومية التي يمكنها المساعدة في تقليل التوتر والقلق من خلال خفض هرمونات التوتر مثل الأدرينالين والكورتيزول وتعزيز الشعور بالراحة النفسية.

وقام موقع “forbusybees” بذكر أبرز الأطعمة التي تساهم في الحد من التوتر والقلق، ومن أبرزها ما يلي:

الأفوكادو

ـ الأفوكادو:
فاكهة غنية بفيتامين B6 الذي يُساعد الجسم على إنتاج السيروتونين، والمعروف باسم "هرمون السعادة". 

كما تحتوي على دهون صحية تُعزز الشعور بالشبع وتقلل الرغبة في تناول الطعام المرتبط بالتوتر.

الموز

ـ الموز:
خيار سهل وسريع يمكن تناوله في أي وقت، ويُعرف بقدرته على تخفيف حرقة المعدة، كما أنه يُعد منشطًا فوريًا للطاقة. 

وتشير الدراسات إلى أن الأطعمة الغنية بالبروبيوتيك، مثل الموز، تُساهم في تقليل التوتر والقلق عند تناولها يوميًا.

المكسرات

ـ المكسرات:
ليست فقط للتسلية، بل تُعد مصدرًا غنيًا بمضادات الأكسدة، والزنك، وفيتامين E، بالإضافة إلى فيتامينات B المركبة، التي تلعب دورًا هامًا في تقليل التوتر وتعزيز المناعة.

المكسرات

ـ الكربوهيدرات الكاملة:
مثل الشوفان مع المكسرات والفواكه، حيث تمد الجسم بالفيتامينات والمعادن، وتحتوي على ألياف قابلة للذوبان تساعد على خفض الكوليسترول.

كما أنها تُساعد في استقرار مستوى السكر في الدم وتحسين المزاج.

الشوكولاتة الداكنة

ـ الشوكولاتة الداكنة:
قطعة صغيرة يوميًا من الشوكولاتة الداكنة قادرة على تقليل التوتر وتعزيز الشعور بالراحة بفضل احتوائها على مضادات أكسدة قوية. 

كما وجدت دراسات سابقة أنها تُقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب وتحسّن صحة الدماغ.

القلق الأعصاب تهدئة الأعصاب طرق سريعة لتهدئة الأعصاب هرمونات التوتر أطعمة هرمونات التوتر الأدرينالين الكورتيزول

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5 أطعمة تساعد على تقليل الشعور بالتوتر والقلق .. هتظبط مودك

أطعمة تساعد على تهدئة الأعصاب وتقليل هرمونات القلق
أطعمة تساعد على تهدئة الأعصاب وتقليل هرمونات القلق
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