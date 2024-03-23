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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد أمطار غزيرة وتساقط للثلوج .. تعليق الدراسة الحضورية في الرياض

أمطار الرياض
أمطار الرياض

قررت إدارة تعليم الرياض تعليق الدراسة الحضورية غدًا الأحد بسبب سوء الأحوال الجوية.

قالت الإدارة إنه "بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع؛ فقد تقرّر تحويل الدراسة الحضورية (عن بُعد) لغد الأحد عبر منصة مدرستي ومنصة روضتي والمنصات المعتمدة لجميع الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس من الهيئة التعليمية والإدارية بتعليم الرياض".

شهدت العاصمة الرياض، اليوم السبت، هطول أمطار متفرقة من متوسطة إلى غزيرة، صاحبها رياح شديدة وتساقط للبرد وجريان السيول.

من جانبه دعا الدفاع المدني الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر والالتزام بالتعليمات الواجبة في مثل هذه الظروف.

إدارة تعليم الرياض الدراسة الحضورية سوء الأحوال الجوية

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