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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مقصدتش أسيء إليه .. انتصار تكشف عن موقف مثير مع محمد رمضان

انتصار
انتصار

حلت الفنانة انتصار ضيفة على برنامج «ع المسرح»، الذي تقدمه الإعلامية مني عبد الوهاب، ويذاع عبر شاشة قناة «الحياة»، وكشفت حقيقة تصريحاتها تجاه الفنان محمد رمضان.

وقالت مني عبد الوهاب  لـ انتصار :"محمد رمضان رد على تصريحاتك بشكل فهمته الناس أنه زعل منك" لترد عليها قائلة:" لأ خالص هو رد عليا رد حقيقى وأنا لم اقصد الإساءه إليه فى عز نجوميته".

لم يتواصل

وأوضحت الفنانة انتصار أن الفنان محمد رمضان لم يحاول التواصل معها بعد تصريحاتها بشأن بدايته.

وكانت الفنانة انتصار صرحت أن الفنان محمد رمضان في بدايتة كان يذهب اليها إلى المسرح يبحث عن عمل وكانت بدورها تعامله بلطف ليرد عليها محمد رمضان قائلا"زمان كنت بدور على شغل لكن حاليا الشغل اللي بيدور عليا".

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