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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

حسن الرداد: وأشعر بفرحة مختلطة بالمسئولية بعد ولادة نجلي فادي

حسن الرداد
حسن الرداد

تحدث حسن الرداد عن نجله فادي والتغيرات التي حدثت في حياته بعد والدته.

وقال:"هناك الكثير من التغييرات التي طرأت؛ أبرزها المسئولية الكبيرة تجاهه، وأشعر بالفرحة الكبيرة المختلطة بالمسئولية، أكثر هدو ًءا في التعامل مع، والرغبة في القيام بكل شيء من أجله، واألبوة غّيرت الكثير في شخصيتي، ومنها أنني أصبحت شخصاً المشاكل المختلفة، وأصبحت أرغب في البقاء معه دائما".

ويتواجد حسن الرداد في الموسم الرمضاني الحالي بمسلسل محارب، وكشف أسباب حماسه للعمل، وقال في تصريحات لـ صدى
البلد:" تحمست كثيرا لشخصية محارب، فمنذ قراءة السيناريو وأنا أنتظر خروجها على الشاشة، فهى مكتوب بحرفية كبيرة وحتى
األدوار الفرعية لها قصة وحكاية تجذب االنتباه، وأقول للجمهور انتظروا عمال قويا، وسعيد بردود الأفعال الأولى على البرومو
واألغنية الترويجية للعمل التي اجتاحت السوشيال ميديا".

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حققت الحلقة الأولى من مسلسل "محارب" بطولة النجم حسن الرداد، الذى يعرض على قناة cbc، ومنصة it watch، نجاحاً كبيراً
وتفاعال كبيراً من رواد السوشيال ميديا، مشيدين بأداء الرداد والممثلين، باإلضافة إلى األحداث المتسارعة في الحلقة.
وانتهت الحلقة الأولى بزفاف عزيز "محارب" – حسن الرداد، كما تعرضت والدته لحادث اودي بحياتها علي يد نجل رجل أعمال
شهير وهو ما جعل األحداث أكثر سخونة، مما جعل الجمهور يتساءل عن مصير محارب خالل الحلقات المقبلة، نظرا لدخوله في
صراعات مع رجال أعمال شهير.


مسلسل محارب بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصرى، ناهد السباعى، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبد المنعم، ملك
أحمد زاهر، سلوى عثمان، محمود البزاوى، عابد عنانى، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمرى، سماء إبراهيم، عفاف شعيب،
غفران محمد، محمود الليثى، محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد وعدد آخر من الفنانين.

السوشيال ميديا النجم حسن الرداد الموسم الرمضاني الحالي الموسم الرمضاني خالد نور وولده نور خالد

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