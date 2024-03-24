وزير النقل يسلم عقود 109 شقق للمتضررين من مسار القطار الكهربائي السريع بحلوان

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الدولة المصرية تنفذ مشروعات تنموية قومية كبرى ومنها مشروع القطار الكهربائي السريع.

وأضاف أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "هناك مجموعة من المتضررين من مسار القطار الكهربائي السريع في حلوان".

وتابع أحمد موسى: "لا يمكن يتعمل مشروع تنموي ويتم إلقاء المواطن في الشارع والدولة معنية بتوفير البديل المناسب لأهالينا من اجل تنفيذ المشروع التنموي".

وأكد أن وزير النقل اجتمع بمجموعة من المتضررين من مسار القطار الكهربائي السريع في حلوان.

وعرض الإعلامي أحمد موسى تقريرا عن قيام وزير النقل بتسليم عقود 109 شقق للمتضررين من مسار القطار الكهربائي السريع بحلوان.

وقال المهندس كامل الوزير وزير النقل في التقرير، إن الرئيس السيسي يوجه دائما بأنه لا يضار أي مواطن عند تنفيذ أي مشروع قومي ".

وأضاف كامل الوزير: "مفيش مواطن يطلع من بيته من اجل تنفيذ مشروع قومي إلا ويتم تعويضه سواء بتعويض مادي مناسب أو توفير تعويض عيني بسكن بديل مناسب".