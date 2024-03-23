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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد موسى: أمريكا لم تصدر بيان إدانة للحادث الإرهابي في موسكو.. فيديو

أحمد موسى
أحمد موسى

علق الإعلامي أحمد موسى، على موقف الإدارة الأمريكية من حادث الهجوم الإرهابي الذي ضرب العاصمة الروسية موسكو أمس.

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وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"،: "أمريكا لم تصدر بيانا لإدانة العلمية الإرهابية في روسيا".

وتابع الإعلامي أحمد موسى: "أمريكا أصدرت بيان تعاطف مع أسر ضحايا حادث موسكو".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى: "أمريكا تحدثت عن معرفتها بمعلومات عن إمكانية حدوث عمليات إرهابية في روسيا".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" كان يجب على أمريكا أن تتعاون مع روسيا إذا كان لديها معلومات عن احتمالية حدوث عمليات إرهابية في موسكو".

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