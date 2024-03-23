بعد حادث موسكو.. أحمد موسى يفجر مفاجأة عن موقف سفارة أمريكا في روسيا

عقَّب الإعلامي أحمد موسى، على تعليق السفارة الأمريكية في موسكو قبل حادث الهجوم الإرهابي الذي ضرب العاصمة الروسية أمس، بأسبوعين.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"،: "السفارة الأمريكية في موسكو في يوم 8 مارس حذرت رعاياها من التواجد في أماكن تجمعات أو مراكز تجارية بسبب معلومات عن عمليات إرهابية في موسكو".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" بعد أسبوعين مما تحدثت عنه السفارة الأمريكية في موسكو حدث بالفعل في أحد المراكز التجارية بالعصمة الروسية موسكو ".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى :" العناصر الإرهابية فتحت النار على كل المتواجدين داخل المركز التجاري أمس في موسكو ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" من المتوقع زيادة أعداد ضحايا الحادث الإرهابي في موسكو ".