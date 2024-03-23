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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد هجوم موسكو .. الأمم المتحدة تدعو دول العالم للقضاء على داعش

صدى البلد

أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس الهجوم الذي وقع بالقرب من موسكو وأدى إلى مقتل أكثر من 130 شخصا، مؤكدا أن تنظيم داعش يمثل تهديدا عالميا كبيرا، وذلك في مؤتمر صحفي عقد يوم السبت في مطار العريش الدولي في مصر.

ودعا جوتيريش إلى تكثيف الجهود الدولية لمكافحة التنظيم الإرهابي ومنع ضرباته المستقبلية في جميع أنحاء العالم.

وقال 'داعش منظمة إرهابية تعمل في عدة أجزاء من العالم، وهي تشكل تهديدا خطيرا للغاية لنا جميعا. 

وأضاف غوتيريش: 'إننا ندين بشدة الهجوم الذي وقع في موسكو، ونعتبره غير مقبول على الإطلاق'.
 

وتابع 'ونحن نشجع جميع الدول على العمل مع بعضها البعض من أجل التأكد من أن داعش لن يكون لديه القدرة على الضرب مرة أخرى في أي مكان آخر في العالم. داعش منظمة إرهابية يجب محاربتها بتصميم، مع الكثير من العقوبات الدولية'. التعاون'، وتابع.

وبدءًا من شهر تشرين الثاني (نوفمبر)، كان هناك تدفق مستمر من المعلومات الاستخبارية التي تفيد بأن تنظيم داعش-خراسان كان مصممًا على مهاجمة روسيا، وفقًا لمصدرين مطلعين على المعلومات الاستخبارية. 

وقال أحد المصادر إن الأمر كان 'محددا إلى حد ما'، وقد حذر مجتمع الاستخبارات الأمريكي روسيا بالفعل. 

لكن ليس من الواضح ما إذا كان هذا مرتبطًا بشكل مباشر بالتحذير الذي أصدرته السفارة الأمريكية في موسكو في 7 مارس/آذار، والذي جاء فيه أن 'المتطرفين لديهم خطط وشيكة لاستهداف التجمعات الكبيرة' في العاصمة.

خلال الشهر الماضي، أحبطت روسيا العديد من الحوادث المرتبطة بتنظيم داعش في شهر مارس وحده، وفقًا لوكالة الإعلام الحكومية ريا نوفوستي.

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