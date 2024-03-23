البيت الأبيض: داعش عدو إرهابي مشترك يجب هزيمته في كل مكان

قالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارين جان بيير، في بيان لها، السبت، إن الولايات المتحدة 'تدين بشدة' الهجوم الإرهابي الذي وقع على مجمع موسيقي بالقرب من موسكو.

وأضافت أن تنظيم داعش، الذي أعلن مسؤوليته عن الهجوم دون تقديم أدلة، هو “عدو إرهابي مشترك يجب هزيمته في كل مكان”.

وقالت كارين جان بيير في بيان أصدره البيت الأبيض: 'نقدم خالص تعازينا لأولئك الذين فقدوا أحباءهم ولأولئك الذين أصيبوا أو تأثروا بهذه الهجمات غير المعقولة ضد المدنيين الأبرياء'. يجب هزيمته في كل مكان.'

قُتل ما لا يقل عن 133 شخصًا وأصيب عدد أكبر بعد أن اقتحم مهاجمون المكان بالبنادق والعبوات الحارقة. ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الهجوم بأنه 'عمل إرهابي همجي'.