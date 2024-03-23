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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

يريد تحميلنا المسؤولية.. زيلينسكي يرد على تصريحات بوتين بشأن منفذي هجوم موسكو

الرئيس الأوكراني
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، نظيره الروسي فلاديمير بوتين بالسعي إلى "إلقاء اللوم" على كييف في الهجوم على قاعة الحفلات الموسيقية في موسكو والذي أودى بحياة 133 شخصًا على الأقل.

جاء ذلك بعد أن أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين،القبض على منفذي هجوم العاصمة موسكو، مؤكدا أنهم كانوا يحاولون الهروب إلى أوكرانيا.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، قال زيلينسكي "ما حدث بالأمس في موسكو واضح: بوتين وغيره من الحثالة يحاولون إلقاء اللوم على شخص آخر".

وذكرت لجنة التحقيق الروسية، عدد قتلى الهجوم على قاعة الحفلات الموسيقية قرب موسكو ارتفع إلى 133 قتيلًا.

وقال مسؤول روسي إنه إذا ثبت تورط أوكرانيا بهجوم "كروكوس" فسنرد عليهم بشكل واضح على الأرض.

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