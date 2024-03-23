خدم بالجيش الأوكراني.. أحمد موسى: تسريب صورة أحد منفذي هجوم موسكو

علق الإعلامي أحمد موسى، على تداعيات حادث الهجوم الإرهابي الذي ضرب العاصمة الروسية موسكو أمس.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" كافة دول العالم تتعاطف مع روسيا في حربها مع الإرهاب ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" روسيا تقوم بالتجهيز حاليا للرد بشكل كبير على الهجوم الإرهابي وروسيا ستقوم باستهداف قادة في أوكرانيا ".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى :" تم تسريب صورة لأحد الإرهابيين المنفذين للعمل الإرهابي واتضح أنه أوكراني وخدم في الجيش الأوكراني ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" الإعلام الروسي هو من قام بتسريب صورة احد منفذي العملية الإرهابية والذي اتضح انه اوكراني ".