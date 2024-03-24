عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

جومانا مراد: مجدي أبو عميرة مريح في اللوكيشن

جومانا مراد
جومانا مراد

تحدثت الفنانة جومانا مراد عن تعاونها مع المخرج مجدي أبو عميرة في مسلسل عتبات البهجة الذي يعرض في الموسم الرمضاني الحالي.


وقالت جومانا مراد: "منذ عدة سنوات، كان من المفترض أن يكون أول عمل لي في مصر مع الأستاذ الكبير مجدي أبو عميرة من خلال مسلسل -الحب موتًا- حيث كان إخراجه، إلا أنه حدثت بعض التغييرات وتغير مخرج العمل وأخرجه الأستاذ مجدي أحمد علي، وحدث اللقاء بعد سنوات طويلة، واجتمعت معه في عمل بعد مرور كل هذا الوقت، وبالتأكيد سعيدة بهذا التعاون، فالأستاذ الكبير مجدي أبو عميرة، شخص مريح في "اللوكيشن" وهادئ، وعلى دراية تامة بما يريده، وانا كـ"جومانا" يهمني أن كل مخرج أعمل معه أكون مختلفة، وهذا بالفعل ما وجدتّه مع المخرج مجدي أبو عميرة "انا معاه مختلفة عن أي عمل سابق".

مسلسل مسار إجباري: علي وحسين يواصلان البحث عن قاتـ ـل حبيبة

عطار يغنى تتر مسلسل «خالد نور وولده نور خالد»


وأضافت جومانا مراد أن مسلسل عتبات البهجة الذي ينافس في الموسم الرمضاني الحالي يتحدث عن قضايا كثيرة مهمة.

وقالت "إن وظيفة الدراما هي إلقاء الضوء على مشاكل المجتمع، لكن حل هذه القضايا يحتاج إلى 90 حلقة، وهذا يجعلنا نحاول إلقاء الضوء على هذه المشاكل، كما أننا نحاوّل بقدر الإمكان طرح وجهة نظرنا، أو العمل على توعية الناس أو مساعدتهم.

وأعربت جومانا مراد، عن سعادتها بتعاونها مع الفنان يحيى الفخراني في مسلسل عتبات البهجة الذي يعرض في الموسم الرمضاني الحالي.

وقالت جومانا مراد لـ صدى البلد: "علي الصعيد الشخصي والفني أنا أحبه جدًا، بالإضافة إلى أن العمل معه متعة، فهو مدرسة المصداقية في الأداء والتعبير، بجانب أن تمثيله سهل، عفوي، وصادق، لا يمكن الاختلاف عليه بأنه أستاذ كبير، وكنت محظوظة بالعمل معه، واستمتعت كثيرًا بالعمل والتصوير معه، لأنه قامة كبيرة.

المسلسل بطولة الفنان يحيى الفخراني، وجومانا مراد، وصلاح عبد الله، وعنبة، وخالد شباط، صفاء الطوخي، وهنادي مهنا، وسماء إبراهيم، وهشام إسماعيل، وفاء صادق، وحازم إيهاب، ومحسن منصور، ويوسف عثمان، وليلى عز العرب، وعلاء مرسي، وعلاء زينهم.

العمل رؤية تليفزيونية وإشراف درامي لـ مدحت العدل، إخراج مجدي أبو عميرة، إنتاج جمال العدل، والمسلسل عن رواية للكاتب إبراهيم عبد المجيد.

الفنان يحيى الفخراني الفنانة جومانا مراد المخرج الكبير مجدي أبو عميرة الموسم الرمضاني المخرج مجدي أبو عميرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انخفاض جديد.. كم يصل سعر كيلو الدواجن في البورصة؟

أمطار ورياح على هذه المناطق.. وهيئة الأرصاد تُصدر تحذيرًا

شتاء متأخر .. تحذير رسمي من طقس 6 أيام غير متوقع

نتائج فرز الانتخابات .. عبد الحليم علام نقيبا للمحامين

بسبب إصابته .. قرار عاجل في منتخب مصر يخص إمام عاشور

حريق هائل في جراج عقار سكني بحي الواحة بمدينة نصر |شاهد

جراج مدينة نصر المحترق.. معاينة النيابة تكشف عن مفاجأة مثيرة| فيديو

خطوات استخراج جواز سفر لأبنائك في أسرع وقت

ترشيحاتنا

أغلى 5 سيارات فرنسية SUV "زيرو" بالسوق المصري.. اعرف سعرهم

مارك زوكربيرج يقتني يختًا فاخرًا بقيمة 300 مليون دولار

نظر استئناف فرج عامر على حبسه في سب عضو مجلس إدارة سموحة.. اليوم

انخفاض جديد.. كم يصل سعر كيلو الدواجن في البورصة؟

قصف إسرائيلي على منزل في رفح واستشهاد 6 فلسطينيين

اليوم.. أولى جلسات محاكمة مرتضى منصور في سب عمرو أديب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان لافت.. مي عمر تبهر المتابعين بإطلالة تبرز أنوثتها

شكلها متغير.. ريهام سعيد تثير الجدل بصورها قبل وبعد عملية التجميل|شاهد

بدون مكياج.. ياسمين صبري تستعرض جمالها بالأسود داخل السيارة على انستجرام|شاهد

توب مكشوف.. لاميتا فرنجية تشعل السوشيال ميديا بإطلالة جريئة عبر إنستجرام|شاهد

فيديو

مصر تكثف إسقاط المساعدات الإنسانية والمعونات الإغاثية على قطاع غزة

محسن منصور لـ صدى البلد: روجينا صنعت البهجة في كواليس سر إلهي

يوسف الأسدي: رؤوف عبد العزيز أخرج طاقتي التمثيلية في سر إلهي.. خاص

كسر أم خلع.. تفاصيل إصابة إمام عاشور مع منتخب مصر ومدة غيابه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مدني

محمد مدني يكتب: التسوق الإلكتروني.. اشتري وأنت مغمض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: المساواة بالعبء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: التبرعات الخيرية في رمضان .. لمن ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأمومة نعمة أم غريزة ؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عاتكة .. حالة من التمرد على ترمل النساء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: السودان ينزلق للجحيم .. وغزة تخطف الأضواء

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: عيد الأم

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: أزمة السودان وأنظمة اللاجئين في العالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ