تكريم العاملين بمُبادرة الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية دمياط |صور

كرّمت وزارة الصحة والسكان، 3 فرق طبية من العاملين في مبادرة الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية، عن شهر فبراير الماضى، بمحافظتى الفيوم ودمياط، ومستشفيات الهيئة العامة للتأمين الصحي، وذلك لجهودهم المبذولة في تقديم كافة الخدمات الطبية داخل المبادرة.

وتم تكريم فرع التأمين الصحى بدمياط، وحضر التكريم كل من الدكتورة مروة البرجيسى مدير المكتب الفنى، ومنسق المبادرات بالفرع ، وكل من، نيفين حامد قوطة، الشيماء العياشي، مروة مجد الدين، وذلك بمقر اكاديمية الاميرة فاطمة بالقاهرة بحضور كل من

الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة لشئون مبادرات الصحة العامة.

ويأتي هذا التكريم تقديراً لإسهامات تلك الفرق الطبية في مبادرة الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية (سرطان الرئة- سرطان القولون- سرطان البروستاتا- سرطان عنق الرحم)، وتحقيق أعلى معدلات للكشف المبكر عن الأورام عن شهر فبراير 2024 والتى كانت الاعلي فى محافظتي الفيوم ودمياط، والمستشفيات التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي.

حيث إنه خلال شهر فبراير وصل عدد المستفيدين من خدمات المبادرة بمحافظة دمياط إلى 224 ألفاً و713 حالة.

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