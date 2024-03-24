وفاة محمد قشطة بعد صراع مع المرض

توفي، الفنان محمد قشطة بعد صراع مع المرض، حسبما صرح الفنان منير مكرم، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية.

من المقرر أن تستقبل العزاء غدا في الشرابية عند مدرسة طلائع المستقبل.

عانى الراحل من الفشل الكلوي في الفترة الماضية، ونُقل إلى العناية المركزة بعد توقف الكلى عن العمل بشكل كامل، وظل في العناية لما يقرب من أسبوع حتى لفظ أنفاسه الأخيرة خلال الساعات الماضية.

واشتهر الفنان محمد قشطة بتقديم الأدوار الثانوية على مدار رحلته الفنية التي امتدت لسنوات طويلة، قدم فيها ما يقرب من 200 عمل فني ما بين السينما والتليفزيون، عمل خلالها مع أشهر الفنانين منهم يسرا، محمد سعد وأحمد السقا.

وكان آخر أعماله في عام 2020 مع الفنانة ماجدة زكي في مسلسل قوت القلوب، وابتعد بعدها عن الفن بسبب مروره بعدد من الأزمات الصحية.