مسلسل نعمة الأفوكاتو الحلقة 14.. مي عمر تحرق أموال أحمد زاهر

عرضت قناة mbc مصر الفضائية، الحلقة الرابعة عشرة من مسلسل نعمة الأفوكاتو، للفنانة مي عمر ضمن سباق الماراثون الدرامي الرمضاني، المتزامن مع عام 2024.

وخلال الحلقة الرابعة عشرة من مسلسل نعمة الأفوكاتو، تقوم نعمة (مي عمر) بحرق أموال زوجها صلاح (أحمد زاهر) أمام عينه، بعدما اختطفته بواسطة بلطجية، ما يجعل صلاح يبكي أمامها.

بينما يذهب مدحت إلى نعمة ويطلب منها باقي الفلوس التي اتفق معها عليها كي لا يبلغ عن صلاح، لتفاجئه نعمة بأنها سجلت اعترافه بأنه علم بجريمة صلاح وتستر عليه، وتهده بالسجن وتطلب منه أن يعيد لها مبلغ الـ100 ألف جنيه التي حصل عليها.

يخطط صلاح للهرب خارج مصر مع والدته في أقرب وقت، بينما يذهب رجل الأعمال ياسين الألفي (عماد زيادة) الى سعيد أبو علب (كمال أبو رية) ويطلب منه يد ابنته نعمة.

بينما تقوم نعمة بإشعال الفتنة بين سارة (أروى جودة) وصلاح، وتخبر سارة أن صلاح أصبح مُفلس بعدما حرقت أمواله، وتسمعها تسجيل صوتي مفبرك لـ صلاح وهو يحقرها ويتوعدها.

يلتقي صلاح بـ سارة، ويستدرجها إلى المنزل وهو في قمة الترقب، وتختتم أحداث الحلقة الرابعة عشر من مسلسل نعمة الأفوكاتو، على ذلك.

ملخص أحداث مسلسل نعمة الأفوكاتو

من قلب أحد الأحياء العتيقة بالقاهرة، تنطلق المُحامية الشابة "نعمة" لتتولي مهمة الدفاع عن الكثير من المظلومين والمقهورين والذين يبحثون عمن يمد إليهم يد المُساعدة، النجمة مي عمر تعود مُجدداً للانطلاق عبر شبكة قنوات "MBC مصر"، بعد عدة نجاحات في مواسم سابقة لتؤدي دوراً مميزاً في مسيرتها الفنية مع المُخرج محمد سامي.

تتأرجح حياتها بين مُساعدة البسطاء في القضايا العامة وبين الدفاع عن حقوقها الشخصية تجاه زوج يُمارس عليها أقصي الضغوط ولا يتحمل مسئولياته.

أبطال مسلسل نعمة الأفوكاتو

مسلسل "نعمة الأفوكاتو" بطولة مى عمر، أحمد زاهر، أروى جودة، كمال أبو ريه، عماد زيادة، ياسر على ماهر، ولاء الشريف، أحمد ماجد، محمد الدسوقى، طارق النهرى، سامى مغاورى، لبنى ونس، غادة فلفل، سلوى عثمان، هدير عبد الناصر وتأليف محمد سامى ومهاب طارق وإخراج محمد سامى وإنتاج شركة Forever Drama - مها سليم.

وقدمت مي عمر في شهر رمضان الماضى مسلسل "علاقة مشروعة" من 15 حلقة، بمشاركة ياسر جلال، داليا مصطفى، مراد مكرم، بسنت شوقى، عفاف مصطفى، ياسمين رحمي، عمر رزيق، محمود فاروس، جودى مسعودى، كريم محجوب، نهال نور، وردشان مجدى، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف سماح الحريرى وإخراج خالد مرعى.