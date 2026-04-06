جامعة عين شمس تقود التحول الرقمي في البحث العلمي بورشة عن الذكاء الاصطناعي

افتتحت الدكتورة أماني أسامة كامل، نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا والبحوث، فعاليات ورشة العمل المتخصصة التي نظمها قطاع الدراسات العليا والبحوث بالتعاون مع بنك المعرفة المصري، تحت عنوان:

"الذكاء الاصطناعي للباحثين: سياسات الذكاء الاصطناعي.

وفي كلمة الدكتورة أمانى أسامة كامل ، نقلت تحيات الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس الجامعة، مؤكدة حرص إدارة الجامعة على دعم قدرات الباحثين ومواكبة التطورات العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في البحث العلمي.

وأكدت أن الذكاء الاصطناعي أصبح أداة محورية في تطوير منظومة البحث العلمي، مشددة على أهمية الاستخدام المسؤول والأخلاقي لهذه التقنيات، بما يضمن تحقيق الاستفادة القصوى منها دون الإخلال بقيم النزاهة العلمية، كما دعت الباحثين إلى تنمية مهاراتهم النقدية والتعامل الواعي مع مخرجات أدوات الذكاء الاصطناعي.

كما تناول التحديات المرتبطة باستخدام الذكاء الاصطناعي، ومن بينها مخاطر سوء الاستخدام، وتأثيره على مهارات التفكير النقدي والبحثي، فضلًا عن استعراض الجوانب الأخلاقية المرتبطة به.

واستعرض كذلك مجموعة من أدوات الذكاء الاصطناعي، سواء العامة أو المتخصصة في المجال البحثي، موضحًا آليات استخدامها بكفاءة في دعم العملية البحثية.

وخلال الورشة، تدرب الحضور على كيفية استخدام منصة، بدءًا من إدخال البيانات الأساسية، وصولًا إلى إعداد تقارير بحثية معمقة باستخدام خاصية البحث المتقدم، كما استعرض المميزات التي تتيحها المنصة، وفرص التعاون والتمويل البحثي، فضلًا عن مناقشة مستقبل المنصة وتطوراتها المتوقعة.

وهدفت الورشة إلى التعريف بأحدث تطبيقات وتقنيات الذكاء الاصطناعي في دعم الباحثين وتعزيز كفاءة البحث العلمي.