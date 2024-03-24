بحضور نجوم الفن.. رانيا فريد شوقي تستقبل عزاء والدتها

استقبلت الفنانة رانيا فريد شوقي عزاء والدتها، أمس السبت، بمسجد الشرطة بمنطقة أكتوبر، وحرص على التواجد عدد كبير من النجوم منهم يسرا، مجدي كامل، والإعلامية هالة سرحان.

أقيمت صلاة الجنازة على سهير ترك والدة الفنانة رانيا فريد شوقي، وأرملة وحش الشاشة فريد شوقي، بعد صلاة الظهر في مسجد فريد شوقي في منطقة العجوزة، إذ أنه بعدها يتمّ الدفن في مقابر العائلة بطريق الفيوم.

وحرص عدد كبير من الفنانين على مواساة الفنانة رانيا فريد شوقي وشقيقتها عبير، وابنة شقيقتهم ناهد السباعي، إذ كان أول الحاضرين الفنانة رانيا محمود ياسين ووالدتها الفنانة شهيرة، وسلوى محمد علي، والمخرج عمرو عرفة.

توفيت سهير ترك، أرملة الفنان فريد شوقي ووالدة الفنانة رانيا فريد شوقي، بعد معاناة مع المرض منذ أشهر.

عزاء والدة رانيا فريد شوقي

عزاء والدة رانيا فريد شوقي

عزاء والدة رانيا فريد شوقي

عزاء والدة رانيا فريد شوقي

عزاء والدة رانيا فريد شوقي

عزاء والدة رانيا فريد شوقي

عزاء والدة رانيا فريد شوقي

عزاء والدة رانيا فريد شوقي

عزاء والدة رانيا فريد شوقي

عزاء والدة رانيا فريد شوقي

عزاء والدة رانيا فريد شوقي

عزاء والدة رانيا فريد شوقي

عزاء والدة رانيا فريد شوقي

عزاء والدة رانيا فريد شوقي

عزاء والدة رانيا فريد شوقي

عزاء والدة رانيا فريد شوقي

عزاء والدة رانيا فريد شوقي