أخبار الفن.. عزاء والدة رانيا فريد شوقي.. وملخص حلقات مسلسلات رمضان

نشر قسم الفن بموقع صدي البلد العديد من الأخبار العالمية والمحلية الهامة عن أحمد العوضي وعزاء والدة رانيا فريد شوقي:
مسلسل حق عرب الحلقة 13.. عبد ربه يكشف حقيقة إنهاء حياة والد العوضي
شهدت الحلقة الـ ١٣ من مسلسل حق عرب العديد من الاحداث المهمة والمثيرة.
وشهدت الحلقة نفي عبد ربه بقتله والد عرب السويركي .
نجوم الفن في عزاء والدة رانيا فريد شوقي .. صور وفيديو
بدأ منذ قليل عزاء والدة الفنانة رانيا فريد شوقي بمسجد الشرطة بمنطقة أكتوبر.
وقدم العزاء العديد من نجوم الفن منهم يسرا ، هالة سرحان ، سامح الصريطي ،بوسي
ليلى علوي وإلهام شاهين أول الحاضرين لعزاء أرملة فريد شوقي.. فيديو
بدأ عزاء أرملة الفنان فريد شوقي، ووالدة الفنانة رانيا فريد شوقي في مسجد الشرطة بأكتوبر.
وكانت النجمة ليلى علوي و
فدوى عابد تكشف لـ«صدى البلد» كواليس مشاركتها في مسلسل لانش بوكس
تخوض الفنانة فدوى عابد لأول مرة بطولة ثلاثية، تشاركها فيها الفنانتان غادة عادل وجميلة عوض، وذلك من خلال مسلسل " لانش بوكس" تأليف عمرو مدحت وإخراج هشام الرشيدى، والذى يُعرض خلال السباق رمضان الدرامى 2024.