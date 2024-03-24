أخبار الفن.. عزاء والدة رانيا فريد شوقي.. وملخص حلقات مسلسلات رمضان

نشر قسم الفن بموقع صدي البلد العديد من الأخبار العالمية والمحلية الهامة عن أحمد العوضي وعزاء والدة رانيا فريد شوقي:

شهدت الحلقة الـ ١٣ من مسلسل حق عرب العديد من الاحداث المهمة والمثيرة.

وشهدت الحلقة نفي عبد ربه بقتله والد عرب السويركي .

بدأ منذ قليل عزاء والدة الفنانة رانيا فريد شوقي بمسجد الشرطة بمنطقة أكتوبر.

وقدم العزاء العديد من نجوم الفن منهم يسرا ، هالة سرحان ، سامح الصريطي ،بوسي

بدأ عزاء أرملة الفنان فريد شوقي، ووالدة الفنانة رانيا فريد شوقي في مسجد الشرطة بأكتوبر.

وكانت النجمة ليلى علوي و



تخوض الفنانة فدوى عابد لأول مرة بطولة ثلاثية، تشاركها فيها الفنانتان غادة عادل وجميلة عوض، وذلك من خلال مسلسل " لانش بوكس" تأليف عمرو مدحت وإخراج هشام الرشيدى، والذى يُعرض خلال السباق رمضان الدرامى 2024.