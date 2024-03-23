فدوى عابد تكشف لـ«صدى البلد» كواليس مشاركتها في مسلسل لانش بوكس

تخوض الفنانة فدوى عابد لأول مرة بطولة ثلاثية، تشاركها فيها الفنانتان غادة عادل وجميلة عوض، وذلك من خلال مسلسل " لانش بوكس" تأليف عمرو مدحت وإخراج هشام الرشيدى، والذى يُعرض خلال السباق رمضان الدرامى 2024.

وعن مشاركتها فى المسلسل تقول فدوى: رشحنى للدور مخرج العمل هشام الرشيدى، والذى أخبرنى أنهم يقدمون النسخة العربية من المسلسل الشهير "good girl",، وتحمست جدًا لأننى كنت شاهدت العمل الأصلى منذ سنتين وأحببته كثيرا، لذا وافقت على خوض التجربة فورا، وعندما قرأت الورق وجدته مكتوبا بعناية، واسم "لانش بوكس" فى حد ذاته مختلف وجديد.

و اجري موقع صدي البلد حوار مع فدوي عابد و إليكم نص الحوار:

كلميني عن شخصيتك في مسلسل لانش بوكس أكثر وما الذي حمسك للمشاركة فيه ؟

أنا بمثل شخصية اسمها مريم ، هي ست متزوجة محامي وعنها بنت مريضه وصديقة الشخصيات اللي بتقدمها غادة عادل وجميلة عوض ، وبيقرروا في يوم يسرقوا سوبر ماركت وبعدها بيحصل احداث كثير نتيجة فعلهم .

اتحمست للمشاركة عشان كنت اتفرجت على مسلسل good girls من كذا سنة وحبيته جدا



هل مسلسل good girls ساعدك في تكوين الشخصية؟



على العكس كنت حريصه اني ما اعيدش مشاهدته واني ابني الشخصيه بناء على الكتابه ووجه نظري في المحرك الاساسي لشخصيتها مثلا ايه اللي بيدفعها للقيام بكل ده

انت شبه دورك في المسلسل لانش بوكس في إيه في الحقيقة ؟

اه انا زي الشخصية في علاقتي بصديقاتي وقد ايه وجودهم في حياتي مهم جدا

ما رأيك في ردود فعل الجمهور علي المسلسل ؟

للأسف مش متابعة رد فعل الجمهور لاني لسه بصور ، بس اتمنى الجمهور يكون مبسوط .



أكثر حاجه حبتيها في المسلسل ؟

انه خفيف وكوميدي في سياق الدراما

حلمك توصلي لإيه في التمثيل ؟



اني استمر واتقدم واتعلم اكثر وأقدم شخصيات مختلفة.



وما مدى الاختلاف بين أحداث «لانش بوكس» والعمل الأصلى؟



ــ هناك بعض الاختلافات البسيطة، وخاصة وظائف بطلات العمل، وكذلك وظيفة الفنان أسامة أبو العطا، والذى يلعب دور زوجى فى أحداث المسلسل، وهناك بعض التغيرات الطفيفة التى تناسب تناول المجتمع المصرى والعربى.

ماذا عن الشخصية التى تلعبيها فى «لانش بوكس»؟



ــ أقدم دور «مريم»، وهى سيدة متزوجة ولديها ابنة تعانى من المرض، وبسبب ظروف ابنتها تواجه هى وزوجها أزمة مادية بسبب مصاريف العلاج، وذلك إلى جانب أن ابنتهما تحتاج إلى إجراء جراحة باهظة التكلفة، وعلى صعيد آخر تربط "مريم" بعلاقة صداقة منذ الطفولة مع "بسمة" و"ندى" واللتين تجسدهما غادة عادل وجميلة عوض

وكيف كان استعدادك لدور «مريم»؟



ــ بدأت بدراسة التركيبة النفسية للشخصية، وبحثت عن الدوافع التى تحركها، وتؤثر على اتخاذها لقراراتها، ووجدت أن «مريم» تتخذ قراراتها بدافع الحب، وكنت حريصة على الابتعاد عن مسلسل ",good girl"، حتى لا أقع فى فخ التقليد، لأننى أفضل بناء شخصياتى بشكل حقيقى يلمس مشاعر الناس.

ما الذى حمسك للموافقة على تقديم دور «مريم» فى «لانش بوكس»؟



ــ الشخصية بسيطة وتتحرك فى الدنيا بناءً على دوافع مرتبطة بالحب، فهى تحب ابنتها وزوجها وصديقاتها، شخصيتها بلا تعقيدات

هل تمثل «مريم» عودة لفدوى فى تقديمهم أدوار «لايت» مثل «دعاء» فى سابع جار؟



ــ أبحث دائمًا عن التجديد، وأرغب دائمًا فى تغيير جلدى، و«لانش بوكس» عمل لايت كوميدى، به بعض التشويق، وإن كنت لا أرى أن "دعاء" دور لايت، لأن مسلسل "سابع جار" كان حالة إنسانية اجتماعية، من داخل البيت المصرى، فدعاء فى اعتقادى نموذج لفتايات كثيرة، والدور كان يحتاج لمذاكرة شديدة، حتى يظهر بهذا الشكل

وكيف ترين هذه النوعية من الأعمال التى يتم تعريبها؟



ــ هذه أول تجربة لى مع هذه النوعية من الأعمال، وأتمنى أن تكون تجربة ناجحة والجمهور يحبها، ولكن دائمًا تكون اختياراتى مبنية على الشخصية التى أقدمها، وكيفية تقديمها.



بتحبي ايه في رمضان ؟



العزومات ومقابلة الاهل والأصدقاء ، لاني مفتقداها جدا بسبب التصوير.



مسلسل لانش بوكس بطولة غادة عادل وفدوى عابد وجميلة عوض. كما أنه النسخة المصرية للمسلسل الأمريكي "Good Girls" ويتكون من 30 حلقة في قالب اجتماعي كوميدي تدور أحداثه حول 3 سيدات (شقيقتان وصديقتهما) يتورطن في جريمة سرقة وتتوالي المفاجآت السيئة لهن بعد ذلك.

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