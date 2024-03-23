ليلى علوي وإلهام شاهين أول الحاضرين لعزاء رملة فريد شوقي.. فيديو

بدأ عزاء أرملة الفنان فريد شوقي، ووالدة الفنانة رانيا فريد شوقي في مسجد الشرطة بأكتوبر.

وكانت النجمة ليلى علوي والنجمة إلهام شاهين، ول الحاضرين للعزاء.

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صلاة الجنازة على أرملة فريد شوقي

أقيمت صلاة الجنازة على سهير ترك والدة الفنانة رانيا فريد شوقي، وأرملة وحش الشاشة فريد شوقي، بعد صلاة الظهر في مسجد فريد شوقي في منطقة العجوزة، وتم الدفن في مقابر العائلة بطريق الفيوم.

وحرص عدد كبير من الفنانين على مواساة الفنانة رانيا فريد شوقي وشقيقتها عبير، وابنة شقيقتهم ناهد السباعي، إذ كان أول الحاضرين الفنانة رانيا محمود ياسين ووالدتها الفنانة شهيرة، وسلوى محمد علي، والمخرج عمرو عرفة.

وتوفيت سهير ترك، أرملة الفنان فريد شوقي ووالدة الفنانة رانيا فريد شوقي بعد معاناة مع المرض لعدة أشهر.