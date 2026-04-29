60 ألف شجرة تظلل المشاعر المقدسة لتخفيف درجة الحرارة خلال مناسك الحج بالسعودية

رفعت المملكة العربية السعودية من وتيرة التشجير في المشاعر المقدسة، بعد اكتمال زراعة أكثر من 60 ألف شجرة، في إطار جهودها لتوفير أجواء أكثر اعتدالًا وراحة للحجاج، ودعم الاستدامة البيئية.

وأعلنت «شركة كدانة للتنمية والتطوير»، التابعة للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، استمرار تنفيذ مشاريعها الخضراء عبر إضافة 40 ألف شجرة جديدة، استكمالًا لمرحلة أولى تضمنت زراعة أكثر من 20 ألف شجرة. وأسهم ذلك في مضاعفة المساحات الخضراء إلى ثلاثة أضعاف مقارنة بالموسم الماضي، ما يساعد بشكل مباشر على خفض درجات الحرارة وتلطيف المناخ في مواقع أداء المناسك.

واعتمدت الشركة على زراعة أنواع نباتية مختارة بعناية، تتناسب مع طبيعة المناخ المحلي وتحقق كفاءة تشغيلية عالية، في توجه يعكس التزامها بتطبيق حلول مستدامة تدعم التوازن البيئي، وتنسجم مع مستهدفات «رؤية السعودية 2030» و«مبادرة السعودية الخضراء».

وفي سياق متصل، واصلت «كدانة» تطوير مرافق خدمة الحجاج، حيث أنجزت المرحلة الثانية من مشروع استراحات المشاة على مساحة 36 ألف متر مربع، تُضاف إلى أكثر من 30 ألف متر مربع تم تنفيذها سابقًا. وشملت الأعمال تجهيز مناطق جلوس مريحة، وأكشاك خدمية، ومظلات حديثة مزودة بمراوح رذاذ، إلى جانب أرضيات مطاطية متطورة، بما يعزز راحة الحجاج ويسهّل تنقلهم بين المشاعر.

وتأتي هذه المشاريع ضمن خطة متكاملة لتطوير البنية التحتية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، بما يضمن تجربة حج أكثر سلاسة وراحة وطمأنينة.