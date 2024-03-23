نجوم الفن في عزاء والدة رانيا فريد شوقي .. صور وفيديو

بدأ منذ قليل عزاء والدة الفنانة رانيا فريد شوقي بمسجد الشرطة بمنطقة أكتوبر.

وقدم العزاء العديد من نجوم الفن منهم يسرا ، هالة سرحان ، سامح الصريطي ،بوسي ، حلمي عبد الباقي ، المخرج خالد جلال .

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صلاة الجنازة :



أقيمت صلاة الجنازة على سهير ترك والدة الفنانة رانيا فريد شوقي، وأرملة وحش الشاشة فريد شوقي، بعد صلاة الظهر في مسجد فريد شوقي في منطقة العجوزة، إذ أنه تم الدفن في مقابر العائلة بطريق الفيوم.



وحرص عدد كبير من الفنانين على مواساة الفنانة رانيا فريد شوقي وشقيقتها عبير، وابنة شقيقتهم ناهد السباعي، إذ كان أول الحاضرين الفنانة رانيا محمود ياسين ووالدتها الفنانة شهيرة، وسلوى محمد علي، والمخرج عمرو عرفة.

توفيت السيدة سهير ترك، أرملة الفنان فريد شوقي ووالدة الفنانة رانيا فريد شوقي وذلك بعد معاناة مع المرض منذ أشهر.

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