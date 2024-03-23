عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

نجوم الفن في عزاء والدة رانيا فريد شوقي .. صور وفيديو

يسرا
يسرا

بدأ منذ قليل عزاء والدة الفنانة رانيا فريد شوقي بمسجد الشرطة بمنطقة أكتوبر.

وقدم العزاء العديد من نجوم الفن  منهم يسرا ، هالة سرحان ، سامح الصريطي ،بوسي ، حلمي عبد الباقي ، المخرج خالد جلال .

https://www.facebook.com/share/v/LZzsEhU5gAawjnar/?mibextid=oFDknk

صلاة الجنازة :


أقيمت صلاة الجنازة على سهير ترك والدة الفنانة رانيا فريد شوقي، وأرملة وحش الشاشة فريد شوقي، بعد صلاة الظهر في مسجد فريد شوقي في منطقة العجوزة، إذ أنه تم الدفن في مقابر العائلة بطريق الفيوم.


وحرص عدد كبير من الفنانين على مواساة الفنانة رانيا فريد شوقي وشقيقتها عبير، وابنة شقيقتهم ناهد السباعي، إذ كان أول الحاضرين الفنانة رانيا محمود ياسين ووالدتها الفنانة شهيرة، وسلوى محمد علي، والمخرج عمرو عرفة.  

 

توفيت السيدة سهير ترك، أرملة الفنان فريد شوقي ووالدة الفنانة رانيا فريد شوقي وذلك بعد معاناة مع المرض منذ أشهر.

IMG_6556
IMG_6556
bc0b33ae-a8c9-4efa-ade9-a3fdc84fc5f2
bc0b33ae-a8c9-4efa-ade9-a3fdc84fc5f2
d194e0f6-b2f0-4aa8-bb26-d558ec44e61e
d194e0f6-b2f0-4aa8-bb26-d558ec44e61e
IMG_6555
IMG_6555
رانيا فريد شوقي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من الفيفا بعد فوز منتخب مصر على نيوزيلندا

حريق هائل في جراج عقار سكني بحي الواحة بمدينة نصر |شاهد

بسبب إصابته .. قرار عاجل في منتخب مصر يخص إمام عاشور

من محبسه بخط اليد.. أول رسالة من سائق أوبر بقضية حبيبة الشماع|انفراد

مد أجل الحكم في طعون مرتضى منصور على "حبسه" بتهمة سب الخطيب

رد فعل محمد صلاح بعد تأهل المنتخب للمباراة النهائية بكأس عاصمة مصر

رد فعل غريب من شقيق أحمد سعد بعد تصريحاته المثيرة.. ماذا فعل؟

اندلاع حريق هائل في باخرة على كورنيش النيل بـ الجيزة..فيديو

موضوعات متعلقة

ليلى علوي وإلهام شاهين أول الحاضرين لعزاء رملة فريد شوقي.. فيديو

مسلسل المعلم الحلقة 12.. سرقة السمك من مصطفى شعبان

حق عرب الحلقة 12.. أحمد العوضي يواجه عبد ربه بتسببه في مقـ.ـتل أبيه

حمو بيكا يعلن وفاة عمه

دويتو تامر حسني وأصالة فى سحور مي عمر ومحمد سامي

سلمى أبوضيف عن شخصية شيماء فى أعلى نسبة مشاهدة: مش عارفة أتخلص منها

مسلسل المعلم الحلقة 11.. مصطفى شعبان ينجح في الحصول على السمك

مسلسل حق عرب الحلقة 11.. أحمد العوضي يكشف سر وفاة والده

ترشيحاتنا

عبد الحليم علام نقيبًا لـ المحامين| مؤشرات شبه نهائية

البيت الأبيض: داعش عدو إرهابي مشترك يجب هزيمته في كل مكان

التعليم تعقد امتحانات تجريبية لطلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية لتدريبهم على الاختبارات النهائية

يريد تحميلنا المسؤولية.. زيلينسكي يرد على تصريحات بوتين بشأن منفذي هجوم موسكو

شوف بكام .. مفاجأة مثيرة فى أسعار اللحوم اليوم بعد هبوط الأعلاف

جرعة زائدة من المنشطات.. أزمة قلبية تطيح بحياة بطل كمال الأجسام.. صور


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للنساء فقط .. هذه العلامات تحتم زيارتك لطبيب فورا

زوجة خالد سليم تبهر متابعيها بإطلالة أنيقة |شاهد

رؤساء الأحياء في مواجهة جشع السائقين.. وهذه التعريفة الجديدة

يحارب البكتيريا ويقوي الذاكرة .. فوائد متعددة لمشروب شهير ورخيص

فيديو

مصر تكثف إسقاط المساعدات الإنسانية والمعونات الإغاثية على قطاع غزة

محسن منصور لـ صدى البلد: روجينا صنعت البهجة في كواليس سر إلهي

يوسف الأسدي: رؤوف عبد العزيز أخرج طاقتي التمثيلية في سر إلهي.. خاص

كسر أم خلع.. تفاصيل إصابة إمام عاشور مع منتخب مصر ومدة غيابه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مدني

محمد مدني يكتب: التسوق الإلكتروني.. اشتري وأنت مغمض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: المساواة بالعبء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: التبرعات الخيرية في رمضان .. لمن ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأمومة نعمة أم غريزة ؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عاتكة .. حالة من التمرد على ترمل النساء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: السودان ينزلق للجحيم .. وغزة تخطف الأضواء

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: عيد الأم

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: أزمة السودان وأنظمة اللاجئين في العالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ