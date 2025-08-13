خطوة إنسانية من اليويفا لدعم فلسطين قبل السوبر الأوروبي

اتخذ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" مبادرة إنسانية لدعم فلسطين، قبل انطلاق مباراة السوبر الأوروبي بين باريس سان جيرمان الفرنسي وتوتنهام الإنجليزي، المقررة مساء اليوم الأربعاء في تمام العاشرة بتوقيت مصر والسعودية على ملعب النهائي القاري لعام 2025.

ووفقًا للصحفي الإيطالي تانكيردي بالميري، قرر "يويفا" إرسال طفلين من اللاجئين الفلسطينيين للمشاركة في مراسم تسليم الميداليات عقب المباراة، وذلك ضمن مبادرة خاصة لدعم أطفال غزة والمتضررين من الحروب حول العالم، بالتعاون مع ثلاث جمعيات خيرية.

المبادرة تأتي في سياق سلسلة خطوات أطلقها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم للتضامن مع المدنيين في مناطق النزاعات، ومنها إعادة التذكير بقصة اللاعب الفلسطيني الراحل سليمان العبيد. وكان النجم المصري محمد صلاح قد تفاعل مع تغريدة رسمية لـ "يويفا" عن العبيد، مطالبًا بالكشف عن تفاصيل وفاته.

يُذكر أن سليمان العبيد استشهد أثناء انتظاره للمساعدات الإنسانية في غزة، بعد استهداف مدنيين من قِبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.