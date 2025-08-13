صدى البلد يكشف مفاجأة زيزو للزمالك

أنهي أحمد مصطفي زيزو جناح الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي ملف كامل لتقديمه عبر محاميه إلى المحكمة الرياضية الدولية للحصول علي مستحقاته لدى الزمالك والمقدرة ب82 مليون جنيه.



وكان زيزو قد تقدم بشكوى أمام لجنة شئون اللاعبين ولكن الزمالك رد بأنه ليس لديه مستحقات، كما تقدم زيزو ببلاغ للنيابة العامة بسبب التجاوز الذي تعرض له اللاعب وأسرته في مباراة الزمالك وسيراميكا الأولي بالدوري.



وقال مصدر مقرب من اللاعب في تصريحات خاصة لصدى البلد ان اللاعب لن يتراجع عن شكواه للحصول علي مستحقاته بكل السبل القانونية.



وخاض الفريق الأحمر مرانه اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة؛ استعداداً لخوض مباراة فاركو، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز، التي من المقرر أن تجمع الفريقين مساء الجمعة القادم على استاد القاهرة الدولي.



بدأ المران بمجموعة من الفقرات البدنية المتنوعة، قبل الانتقال إلى تنفيذ التدريبات التخصصية، ثم قام بعدها الجهاز الفني بعمل تقسيمة كرة قوية بمشاركة جميع اللاعبين، فيما خضع حراس المرمى لمران قوي ضمن خطة الاستعداد للمرحلة المقبلة.



كان الأهلي قد تعادل مع نظيره فريق مودرن سبورت بهدفين لمثلهما، في اللقاء الذي جمع الفريقين يوم السبت الماضي في أولى مبارياته بالموسم الجديد.

