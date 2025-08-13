مفاجآت في حادث الشاطبي بالإسكندرية.. هل تخطى السائق السرعة المقررة ؟ فيديو

أكد أحمد بسيوني، مراسل صدى البلد في الإسكندرية، إن حادث منطقة الشاطبي الذي وقع منذ أيام ما زال يتصدر أحاديث مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أسفر عن وفاة زوجين وإصابة 7 أشخاص آخرين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهاد سمير في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الجدل مستمر بين من يحمل السائق المسؤولية بسبب السرعة الجنونية، وبين من يرى أن الضحايا ارتكبوا خطأ بعبور الطريق من منطقة غير مخصصة للمشاة، رغم وجود نفق وإشارات مرورية قريبة.

وأوضح بسيوني أنه تم القبض على السائق المتسبب في الحادث، مشيراً إلى أن الكاميرات أظهرت لحظة اصطدام السيارة بالأسرة أثناء عبورهم الطريق.

وأشار إلى أن السرعة المقررة على الكورنيش هي 60 كم/س، لكنها لم تكن سرعة السائق وقت الحادث، حيث لا تزال النيابة تحدد السرعة الفعلية.

وأكد أن المنطقة تضم نفقاً للمشاة على بُعد أمتار من مكان الحادث، بالإضافة إلى إشارة مرورية على بعد أقل من 300 متر، لكن بعض المواطنين يتجاهلون استخدام هذه الممرات، ما يزيد من خطورة الحوادث.

ذكر بسيوني أن الزوجين اللذين توفيا كانا على قيد الحياة لحظة وصولهما للمستشفى، لكنهما فارقا الحياة داخل قسم الاستقبال، أما الإصابات السبع، فهناك حالتان كانتا خطيرتين واستقرت لاحقاً، وبقية الحالات تراوحت بين ارتجاج في المخ وإصابات متوسطة.