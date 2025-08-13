قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الحكومة: بدء تلقي طلبات المستأجرين للحصول على وحدات بديلة أول أكتوبر المقبل
تميز بين المؤمن عليهم.. موعد نظر دعوى عدم دستورية مواد بالتأمين الاجتماعي
رحيل الأديب الكبير صنع الله إبراهيم عن عمر 88 عامًا
بيساعد فى سرقة ذهب مصر.. حبس شبح تهريب المواد البترولية فى الصعيد
دقيقة حداد.. مجلس النقابة يمنح شهداء الصحافة الفلسطينية جائزة حرية الصحافة 2025
عقوق الأبناء.. حكاية شاب «كتف» والده وزوجته تعدت عليه بحلوان
مدبولي: تنفيذ الوثائق الموقعة بين مصر والأردن
حاول ترويع المواطنين.. الأمن يضبط بلطجي حلوان بعد نشر فيديو له
قائمة المعاهد والكليات التي تقبل من 55% بتنسيق المرحلة الثالثة 2025
أمين الأمن القومي الإيراني يلتقي الرئيس اللبناني في قصر بعبدا
عبر بالونات بدائية الصنع.. الأردن يحبط محاولة تهريب كمية من المخدرات
النيابة تفتح الصندوق الأسود لـ سارة خليفة.. تفاصيل صادمة عن اتهامات مخدرات وابتزاز وتعذيب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مفاجآت في حادث الشاطبي بالإسكندرية.. هل تخطى السائق السرعة المقررة ؟ فيديو

حادث الشاطبي بالإسكندرية
حادث الشاطبي بالإسكندرية
البهى عمرو

أكد أحمد بسيوني، مراسل صدى البلد في الإسكندرية، إن حادث منطقة الشاطبي الذي وقع منذ أيام ما زال يتصدر أحاديث مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أسفر عن وفاة زوجين وإصابة 7 أشخاص آخرين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهاد سمير في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الجدل مستمر بين من يحمل السائق المسؤولية بسبب السرعة الجنونية، وبين من يرى أن الضحايا ارتكبوا خطأ بعبور الطريق من منطقة غير مخصصة للمشاة، رغم وجود نفق وإشارات مرورية قريبة.

وأوضح بسيوني أنه تم القبض على السائق المتسبب في الحادث، مشيراً إلى أن الكاميرات أظهرت لحظة اصطدام السيارة بالأسرة أثناء عبورهم الطريق.

وأشار إلى أن السرعة المقررة على الكورنيش هي 60 كم/س، لكنها لم تكن سرعة السائق وقت الحادث، حيث لا تزال النيابة تحدد السرعة الفعلية.

وأكد أن المنطقة تضم نفقاً للمشاة على بُعد أمتار من مكان الحادث، بالإضافة إلى إشارة مرورية على بعد أقل من 300 متر، لكن بعض المواطنين يتجاهلون استخدام هذه الممرات، ما يزيد من خطورة الحوادث.

ذكر بسيوني أن الزوجين اللذين توفيا كانا على قيد الحياة لحظة وصولهما للمستشفى، لكنهما فارقا الحياة داخل قسم الاستقبال، أما الإصابات السبع، فهناك حالتان كانتا خطيرتين واستقرت لاحقاً، وبقية الحالات تراوحت بين ارتجاج في المخ وإصابات متوسطة.

الإسكندرية منطقة الشاطبي صباح البلد صدى البلد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

تكليف دفعة 2023.. خبر صادم من الأمين العام لنقابة أطباء الأسنان

أسعار الدواجن

هبوط مستمر.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

مشغولات ذهبية

انخفض .. أعلى سعر لجرام الذهب اليوم الأربعاء 13-8-2025

الرئيس عبد الفتاح السيسي

لأول مرة.. الرئيس السيسي يكشف مخطط استخدام المياه كسلاح ضد مصر.. ويراهن على وعي المصريين

التقلبات الجوية

تقلبات جوية تضرب مصر.. سيول محتملة في سيناء وطقس شديد الحرارة بالقاهرة

سارة خليفة

حاول يغتصبنـ،،ـي .. اعترافات مثيرة في قضية سارة خليفة | نص التحقيقات

التوقيت الصيفي

تأخير الساعة 60 دقيقة إيذانًا بانتهاء التوقيت الصيفي في هذا الموعد

إمام عاشور

لفتة إنسانية من إمام عاشور تثير الإعجاب داخل الوسط الرياضي | تفاصيل

ترشيحاتنا

مطعم تسلا

لعدم وجود زباين.. مطعم تسلا في ورطة بعد أيام من افتتاحه

كاديلاك

طلاء جديد لسيارات كاديلاك يتجاوز سعره 60 ألف دولار

لوسيد

محبوبة السعوديين .. شركة سيارات فاخرة مُهدّدة بالإفلاس لهذا السبب

بالصور

لوك ناعم.. ليلى أحمد زاهر تخطف الأنظار في أحدث ظهور

ليلى زاهر
ليلى زاهر
ليلى زاهر

لماذا ينصح الأطباء بالحجامة؟ اكتشف فوائدها

لماذا ينصح الأطباء بالحجامة؟ اكتشف فوائدها
لماذا ينصح الأطباء بالحجامة؟ اكتشف فوائدها
لماذا ينصح الأطباء بالحجامة؟ اكتشف فوائدها

سر رش سيارات الفورمولا 1 بالطلاء الأخضر أثناء الاختبار

سيارات السباق
سيارات السباق
سيارات السباق

لعدم وجود زباين.. مطعم تسلا في ورطة بعد أيام من افتتاحه

مطعم تسلا
مطعم تسلا
مطعم تسلا

فيديو

طلب الطفل عبد الرحمن قبل وفاته

رسالة وداع أخيرة من طـفل.. تفاصيل صادمة في جريمة إنهاء حياة عبد الرحمن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

منال الشرقاواي

منال الشرقاوي تكتب: التتر السينمائي.. حكاية ما قبل البداية وما بعد النهاية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: انتقادات تعدت الحدود.. متى نتعلم فن التعليق على الآخر؟

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: العالم على حافة الانهيار البيئي

د. ثروت امبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الإدارة المستدامة للموارد المائية في مصر

المزيد