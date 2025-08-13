وكيل صحة الإسكندرية: تطوير المنظومة الطبية يسير بخطى واضحة ومدروسة

أكد وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية الدكتور محمد بدران، أن تطوير المنظومة الصحية بالمحافظة يسير بخطى واضحة ومدروسة، وأن مديرية الصحة ملتزمة بتقديم كل الدعم لضمان وصول خدمة طبية متكاملة وآمنة لكل مواطن.

وقام وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، بزيارة ميدانية إلى مستشفى رأس التين العام، وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية، حيث شملت جولته عددا من الأقسام الحيوية والمشروعات الجارية بالمستشفى.

واستهل "بدران" الجولة بقسم الأشعة لتفقد غرفة الرنين المغناطيسي لمتابعة أعمال الصيانة التي تمت بها والتأكد من جاهزيتها لعودة تقديم الخدمة بأعلى كفاءة، كما تفقد موقع وحدة القسطرة القلبية الجاري تجهيزه حاليا لتصبح الأولى من نوعها بالمستشفيات التابعة للمديرية واطلع على سير الأعمال بها، واستمع إلى احتياجات فريق العمل، مؤكدا دعمه الكامل وتسخير كافة الإمكانيات لتذليل أي عقبات، حيث أن هذا المشروع يأتي على رأس أولويات المديرية، وأنه سيتم تقديم كل الدعم اللازم لضمان سرعة إنجاز المشروع وتوفير خدمات طبية متكاملة تليق بالمواطنين للإسراع في تشغيل الوحدة التي تمثل إضافة نوعية لخدمة مرضى القلب بالمحافظة.



كما شملت الجولة المرور على العيادات الخارجية وعيادة العقر، حيث تابع السجلات والملفات بها، موجها بالحفاظ على دقة البيانات وحسن استقبال المترددين، بالإضافة لتفقد مطبخ المستشفى ومخازن الأغذية لمتابعة آليات إعداد الوجبات وفق معايير الجودة والسلامة.



جدير بالذكر أن مستشفى رأس التين العام تضم 170 أسرة بمختلف الأقسام وتمتاز بوجود خدمات مميزة مثل وحدة الغسيل الكلوي المطورة، ووحدة الحروق، وأقسام الجراحة الدقيقة في المخ والأعصاب والعمود الفقري، بالإضافة إلى خدمات تشخيصية وعلاجية حديثة تشمل التشخيص والعلاج عن بعد، ووحدة رسم العصب والعضلات، كما تضم المستشفى عيادات عامة وتخصصية في مجالات متعددة مثل الأورام، روماتيزم القلب والاكتشاف المبكر للعيوب الخلقية لدى الأطفال، جراحات الأورام وعيادة التصلب المتعدد MS إلى جانب خدمات الأشعة المقطعية والرنين المغناطيسي والماموجرام وخدمات المعامل المميزة بها، وتحتوي على 6 صيدليات لخدمة المرضى والمترددين.