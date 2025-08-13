خطة طوارئ بالصرف الصحي بالإسكندرية بعد كسر خط عداية بالظاهرية

تابع اللواء محمود نافع، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الصرف الصحي بالإسكندرية، أعمال رفع تجمعات مياه الصرف الصحي بشارع الكامل بمنطقة الظاهرية.

وأثناء العمل بخط المترو في منطقة الظاهرية، تم كسر خط عداية انحدار بقطر 500 مم عن طريق شركة أوراسكوم.

وعلى الفور، توجهت فرق الطوارئ بشركة الصرف الصحي بالإسكندرية، مزودة بسيارات شفط وبدالات، لسرعة الانتهاء من رفع التجمعات، على أن يتم العمل على تحويل مسار العداية خلال 48 ساعة.

وفي إطار خطة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية للمتابعة الميدانية المستمرة وضمان جاهزية المنشآت الخدمية، أجرى اللواء محمود نافع جولة تفقدية موسعة لمنطقة العجمي، شملت محطة 5، وشاطئ النخيل 6 أكتوبر، ومحطة رفع 6 أكتوبر.

وخلال الجولة، تابع نافع أعمال التشغيل والصيانة بالمحطات، واطلع على تقارير الأداء اليومية، موجهًا بضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة في التشغيل، ورفع كفاءة المعدات بشكل دوري لضمان استمرارية الخدمة دون انقطاع، مشددًا على أهمية جاهزية فرق الطوارئ للتعامل السريع مع أي مشكلات طارئة، خاصة مع تزايد الضغط على الشبكات خلال موسم الصيف.

وأشار رئيس الشركة إلى أن هذه الجولات الميدانية تأتي في إطار حرص الشركة على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والوقوف على احتياجات كل موقع ميدانيًا، مؤكدًا استمرار العمل على تحديث المعدات وتطوير البنية التحتية بما يواكب خطط الدولة في مجال تحسين الخدمات العامة.

كما شدّد نافع على أهمية المتابعة المستمرة للمعدات والحفاظ على نظافة المحطات والتشغيل الأمثل لها، مع تنفيذ أعمال الصيانة الدورية المنتظمة وفقًا للخطة الزمنية الموضوعة، لضمان استمرارية وكفاءة العمل.

وأكد ضرورة الالتزام الكامل بإجراءات السلامة والصحة المهنية، وتوفير بيئة عمل آمنة للعاملين، بما يحافظ على سلامتهم ويعزز قدرتهم على أداء مهامهم بكفاءة.

وأشار رئيس الشركة إلى استمرار أعمال التطهير للبيارات لزيادة قدرتها الاستيعابية، بما يضمن رفع كفاءة المحطات واستدامة تقديم الخدمات، مؤكدًا أن الحفاظ على جاهزية البنية التحتية يمثل أولوية قصوى في خطط الشركة لتطوير منظومة الصرف الصحي بالإسكندرية.