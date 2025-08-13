بطول 21.7 كم.. مشاهد جوية تكشف تقدّم أعمال تنفيذ المرحلة الأولى لمترو الإسكندرية

رصدت مشاهد جوية تقدّم أعمال المرحلة الأولى من مشروع مترو الإسكندرية، الذي يمتد بطول 21.7 كم من محطة سكة حديد أبو قير وحتى محطة مصر بالإسكندرية، منها 6.5 كم سطحية و15.2 كم علوية، ويشمل 20 محطة (6 سطحية و14 علوية).

تشهد مواقع العمل تركيب الكمرات لكباري المسار بين محطتي طوسون وفيكتوريا، إلى جانب تنفيذ الخوازيق والأعمدة والبلاطات للمسار العلوي، وأعمال الأساسات بالمحطات. كما تتواصل أعمال التسوية والأسوار في ورشتي المشروع بأبو قير وكفر عبده، حيث بدأت أعمال المباني والبنية الأساسية بورشة كفر عبده.

ويهدف المشروع إلى إحداث نقلة نوعية في منظومة النقل الأخضر المستدام بالإسكندرية، من خلال إلغاء المزلقانات والتقاطعات مع الحركة المرورية، واستيعاب الطلب المتزايد على النقل، وخفض زمن الرحلة من 50 إلى 25 دقيقة، وزيادة سرعة التشغيل من 25 إلى 100 كم/ساعة، ورفع الطاقة الاستيعابية من 2850 إلى 60 ألف راكب في الساعة لكل اتجاه، مع تقليل زمن التقاطر إلى 2.5 دقيقة.

كما يحقق الخط الربط مع خطوط سكك حديد القاهرة/الإسكندرية ورشيد، ومع ترام الرمل، فيما يجري التخطيط للمرحلتين الثانية والثالثة لتمديد المسار حتى منطقة المكس، ثم مطار برج العرب وربطه بالقطار السريع.