مواقيت الصلاة في مصر اليوم الأربعاء 13 أغسطس بالقاهرة والمحافظات
دار الإفتاء تحذّر: الذكاء الاصطناعي يُهدّد الفتوى بـ 3 أزمات خطيرة
بطول 21.7 كم.. مشاهد جوية تكشف تقدّم أعمال تنفيذ المرحلة الأولى لمترو الإسكندرية
هبوط مستمر.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء
قبل موسمه .. مواعيد وأماكن زراعة الثوم | وتلك النصائح لزيادة إنتاجيته
استبعاده أمام فاركو.. «الأهلي» يُخطط لتعزيز وسط الملعب بعودة إمام عاشور تدريجيًا
معمل جنائي ومعاينة.. تفاصيل التحقيقات في حريق مسرح محمد صبحي بمدينة سمبل|صور
الأهلي يُخطط لطلب حكام أجانب أمام بيراميدز
النقل تدعو المواطنين للتوعية بمخاطر تهدّد الركاب وسائقي القطارات | صور
مصدر بالأهلي يكشف حقيقة طلب محمد الشناوي الرحيل عن الفريق
لماذا لا يستهدف الحوثيون السفن المحملة بالسيارات الصينية؟
حسام البدري: لم أطلب من إدارة «أهلي طرابلس» التعاقد مع أحمد عبد القادر
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بطول 21.7 كم.. مشاهد جوية تكشف تقدّم أعمال تنفيذ المرحلة الأولى لمترو الإسكندرية

حمادة خطاب

رصدت مشاهد جوية تقدّم أعمال المرحلة الأولى من مشروع مترو الإسكندرية، الذي يمتد بطول 21.7 كم من محطة سكة حديد أبو قير وحتى محطة مصر بالإسكندرية، منها 6.5 كم سطحية و15.2 كم علوية، ويشمل 20 محطة (6 سطحية و14 علوية).

تشهد مواقع العمل تركيب الكمرات لكباري المسار بين محطتي طوسون وفيكتوريا، إلى جانب تنفيذ الخوازيق والأعمدة والبلاطات للمسار العلوي، وأعمال الأساسات بالمحطات. كما تتواصل أعمال التسوية والأسوار في ورشتي المشروع بأبو قير وكفر عبده، حيث بدأت أعمال المباني والبنية الأساسية بورشة كفر عبده.

ويهدف المشروع إلى إحداث نقلة نوعية في منظومة النقل الأخضر المستدام بالإسكندرية، من خلال إلغاء المزلقانات والتقاطعات مع الحركة المرورية، واستيعاب الطلب المتزايد على النقل، وخفض زمن الرحلة من 50 إلى 25 دقيقة، وزيادة سرعة التشغيل من 25 إلى 100 كم/ساعة، ورفع الطاقة الاستيعابية من 2850 إلى 60 ألف راكب في الساعة لكل اتجاه، مع تقليل زمن التقاطر إلى 2.5 دقيقة.

كما يحقق الخط الربط مع خطوط سكك حديد القاهرة/الإسكندرية ورشيد، ومع ترام الرمل، فيما يجري التخطيط للمرحلتين الثانية والثالثة لتمديد المسار حتى منطقة المكس، ثم مطار برج العرب وربطه بالقطار السريع.

تنسيق الجامعات 2025

غير متوقع.. 24 كلية طب تفتح أبوابها أمام طلاب المرحلة الثالثة بتنسيق الجامعات 2025

الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان

الصحة توافق على تكليف خريجي المعاهد العليا بعد الدبلوم فوق المتوسط

أرشيفية

تكليف دفعة 2023.. خبر صادم من الأمين العام لنقابة أطباء الأسنان

سارة خليفة

أبوس إيدك بلاش تفضحيني.. ماذا حدث مع سارة خليفة والسواق.. التحقيقات تكشف المستور

حديقة الحيوان

باقى أسابيع على افتتاحها.. سعر تذكرة حديقة الحيوان بالجيزة

تعدى على طبيية

عقب الحكم.. أسرة الطبيبة المتعد.ى عليها ووالدتها: الحكم سريع وأثلج صدورنا

أرشيفية

11 حالة تؤدي لسحب العداد القديم وتركيب "أبو كارت"

ملصحة الضرائب

رسالة عاجلة لـ الضرائب بشأن الإعفاء الكامل من الغرامات | تفاصيل

الفرنسي كيليان كارسنتي ضمن قائمة المصري أمام طلائع الجيش

الفرنسي كيليان كارسنتي ضمن قائمة المصري أمام طلائع الجيش

تأكد غياب محمود حمدي حارس المصري عن مباراة الجيش

لهذا السبب تأكد غياب محمود حمدي حارس المصري عن مباراة الجيش

محافظ بورسعيد يهنئ سلامة وجوهر عضوا الشيوخ الجدد

عقب إعلان فوزهما.. محافظ بورسعيد يهنئ «سلامة» و«جوهر» عضوي «الشيوخ» الجُدد

بالصور

بالعسل والبابونج والليمون.. 6 وصفات منزلية لتفتيح الشعر طبيعيًا

وصفات طبيعية لتفتيح لون الشعر

لماذا لا يستهدف الحوثيون السفن المحملة بالسيارات الصينية؟

الحوثي

تحذير طبي: فئات يجب أن تتجنب الشاي الأخضر رغم فوائده المذهلة

أشخاص ممنوعين من شرب الشاي الأخضر

حرارة الصيف تهدّدك بالجفاف.. هذه هي الكمية المثالية للماء يوميًا

كمية المياه حسب حاجة الجسم يوميًا

نوال الزغبي

نوال الزغبي تقترب من نصف مليون مشاهدة بأحدث أغانيها «الله كبير» |فيديو

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

حولوهم مدارس عربي .. قرار عاجل بشأن طلاب اللغات | ماذا حدث ؟

القوات المسلحة تنظم زيارة لشباب المصريين بالخارج وطلبة الجامعات لقيادتي القوات البحرية والصاعقة

القوات المسلحة تنظم زيارة لشباب المصريين بالخارج وطلبة الجامعات لقيادتي القوات البحرية والصاعقة

سعيد محفوظ

30 سنة حب.. محمد سعيد محفوظ يحكي كيف خطف قلب زوجته برسائل على ورق الجرنال

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

منال الشرقاواي

منال الشرقاوي تكتب: التتر السينمائي.. حكاية ما قبل البداية وما بعد النهاية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: انتقادات تعدت الحدود.. متى نتعلم فن التعليق على الآخر؟

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: العالم على حافة الانهيار البيئي

د. ثروت امبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الإدارة المستدامة للموارد المائية في مصر

