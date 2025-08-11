قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد إعلان القائمة النهائية.. كيف يتم اختيار الفائز بالكرة الذهبية 2025
أحمد موسي لترامب: عمرو واكد في أمريكا مشرد يهدد الدولة المصرية
البحوث الفلكية تكشف عن أول أيام شهر ربيع الأول ومولد النبي
في ذكراه .. قصة رفض نور الشريف لمسلسل لن أعيش في جلباب أبي
ترامب: حماس لن تفرج عن الرهائن الإسرائيليين في غزة
شاكر محظور دلوقتي يغسل 100 مليون جنيه.. تفاصيل
احمد موسي: الشعب الفلسطيني لم يعد يريد استمرار حكم حركة حماس
أحمد موسي: عمرو واكد يتعاون مع الجماعة الإرهابية
ما حكم أرباح السوشيال ميديا؟.. أمين الإفتاء: حلال في حالة واحدة
رفع عداد الكهرباء القديم فورًا في هذه الحالات
احمد موسي يعلق على انتشار الجيش الأمريكي في الشوارع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مقالات

د. شيماء الناصر تكتب: العالم على حافة الانهيار البيئي

د. شيماء الناصر
د. شيماء الناصر
د. شيماء الناصر

إن استمرار العالم في تجاهل التغير المناخي، أو بالأحرى التباطؤ في التحرك لمواجهته، يضع البشرية جميعًا على حافة الانهيار البيئي. نحن نشهد يوميًا تفاقم الكوارث البيئية، التي قد تتجاوز قدرتنا على التكيف والتعافي. الأحداث الأخيرة، مثل الزلزال المدمر الذي ضرب منطقة المحيط الهادئ، والذي تبعه تسونامي وتحذيرات بالإخلاء لكثير من الجزر والشواطئ، تمثل إنذارات قوية لما يمكن أن يحدث إذا لم يتحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لمواجهة التغير المناخي.
وعلى الرغم من أن الزلازل ناتجة عن انزلاق الصفائح التكتونية وتحرر الطاقة الزلزالية بشكل مفاجئ، فإن العلاقةالمحتملة بينها وبين التغير المناخي تستحق الانتباه.

فعلى الرغم من أن الربط بينهما قد يبدو ضعيفًا، يمكن القول إن التغير المناخي يسهم في زيادة هذه الكوارث الطبيعية بشكل غير مباشر. فذوبان الجليد في القطب الشمالي يحرر الضغط عن القشرة الأرضية، مما قد يؤدي إلى زيادة النشاط الزلزالي والبركاني في مناطق معينة. بالإضافة إلى ذلك، فإن ارتفاع مستوى البحار والمحيطات وزيادة وزن المياه فوق قاع المحيطات تؤثر على مناطق الصدوع، بينما قد يؤثر التغير في أنماط الأمطار والفيضانات على زيادة الانهيارات الأرضية، مما يسهم فيحدوث زلازل أصغر.

السؤال المطروح هو: متى وكيف سيتحرك العالم بشكل أسرع لمواجهة التغير المناخي؟ يبدو أن الخطوات الحالية بطيئة، على الرغم من التحذيرات المناخية التي صدرت على مدار العقود الماضية. كما أن التمويلات المتاحة لمواجهة التغير المناخي لا تزال غير كافية. إذا لم يتحرك العالم بسرعة، فإن الصورة المستقبلية ستكون مروعة، حيث ستتزايد الكوارث الطبيعية بشكل غير مسبوق، مما سيؤدي إلى ارتفاع معدلات فقدان الأرواح والممتلكات. ستشكل هذه الكوارث تهديدًا للأمن الغذائي العالمي، بسبب تدهور المحاصيل الزراعية، مما يهدد حياة ملايين الأشخاص. بالإضافة إلى ذلك، فإن ارتفاع مستوى سطح البحر سيؤدي إلى تهجير ملايين السكان من مواطنهم، في حين أن انتشار الأمراض والأوبئة نتيجة لتراكم المياه غير النظيفة سيزيد من تعقيد الأوضاع الصحية.

وفي هذا السياق، يتوجب على الدول الكبرى، التي تعتبر المتسبب الأكبر في زيادة التلوث وانبعاثات الغازات الدفيئة عدم التملص في أن تتحمل مسؤولياتها وليس كما فعلت الولايات المتحدة الامريكية بانسحابها من اتفاقية باريس للمناخ، للمرة الثانية، تحت ذريعة اعتبارات اقتصادية، حيث يُظهر تجاهلها لقضية التغير المناخي وآثارها الوخيمة على العالم. لذا، يجب تعزيز الضغط الدولي من قبل الحكومات الأخرى، والمنظمات غير الحكومية، والمجتمعات المحلية،  لحسم وتوحيد الجهود. ومن الجوانب الأساسية التي ينبغي التركيز عليها
المطالبة بالشفافية العالمية حيث يجب على جميع الدول، وخاصة الكبرى، أن تكشف عن حجم انبعاثاتها الحقيقية والجهود المبذولة لتقليل تلك الانبعاثات.

ثانياً. تطبيق العقوبات الدولية

يجب فرض عقوبات على الدول التي تتقاعس عن الالتزام بتعهداتها في اتفاقيات المناخ، لضمان أن تكون هناك عواقب رادعة لتلك الأفعال.

ثالثاً. مساعدة الدول النامية

ينبغي تعزيز التعاون الدولي لمساعدة الدول النامية على التكيف مع آثار التغير المناخي، إذ تدفع هذه الدول ثمنًا باهظًا من الأرواح نتيجة الأزمات المناخية، بسبب نقص الموارد المالية والتقنية.

إن التغير المناخي ليس مجرد مسألة بعيدة أو مستقبلية، بل هو واقع نعيشه اليوم. لتجنب السيناريو المأساوي الذي ينتظرنا، يتعين على المجتمع الدولي العمل بشكل عاجل ومنسق. إن الوقت ينفد، وكل لحظة تمر دون اتخاذ إجراءات فعلية تعتبر فرصة مهدرة. لذا، يجب أن نتحد جميعًا لنكون جزءًا من الحل، لضمان مستقبل آمن ومستدام للأجيال القادمة.
 

المحيط الهادئ الطاقة الزلزالية التغير المناخي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسوم عدادات الكهرباء

من 22 إلى270 جنيها.. رسوم خصم عداد الكهرباء أبو كارت

أرشيفية

حليت في عنيه.. لص يتحـ.رش بفتاة أثناء سرقة شقتها بأكتوبر

تقليل الاغتراب 2025

تبدأ في هذا الموعد.. 8 شروط في مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب الثانوية العامة

جدول صرف مرتبات أغسطس 2025 بعد الزيادة الجديدة

جدول صرف مرتبات أغسطس 2025 بعد الزيادة الجديدة

نادى صحى

6 رجال و 8 فتيات.. قرار عاجل من النيابة بشأن شبكة الحرام في نادي صحي بالعجوزة

مكافأة نهاية الخدمة

قانون العمل الجديد | مكافأة شهر عن كل سنة خدمة .. اعرف موعد التطبيق

استخراج برنت تأمينات

استخراج برنت تأمينات .. الأماكن والأوراق المطلوبة

الطبيب ماجد

بعد طنطا .. إيه اللي بيحصل في جامعة المنيا.. طبيب يستغيث : عايز أستقيل

ترشيحاتنا

الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يرتفع مجددًا

البنك الاهلي

البنك الأهلي يحذر العملاء من هذا الشيء الخطير

البناء

الإجراءات المطلوبة للحصول على رخصة بناء وعدد الأدوار المسموح بها بعد إلغاء الاشتراطات

بالصور

بدون رياضة.. نظام غذائي يرفع معدل الحرق ويقضي على الدهون العنيدة بطريقة طبيعية

ظام غذائي يرفع معدل الحرق ويقضي على الدهون العنيدة بطريقة طبيعية
ظام غذائي يرفع معدل الحرق ويقضي على الدهون العنيدة بطريقة طبيعية
ظام غذائي يرفع معدل الحرق ويقضي على الدهون العنيدة بطريقة طبيعية

مونديال اليد للناشئين: منتخب مصر يتعادل أمام التشيك ويحصل على ثلاث نقاط

مصر والتشيك
مصر والتشيك
مصر والتشيك

دايما متوتر ومش عارف تركز.. اعرف طرق علاج القلق بطرق طبيعية

القلق
القلق
القلق

مونديال اليد للناشئين.. منتخب مصر يتأخر أمام التشيك في الشوط الأول

مصر أمام التشيك
مصر أمام التشيك
مصر أمام التشيك

فيديو

اعترافات مونلي صديق سوزي

مونلي يرد.. بعد ضبطه بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء مع سوزي الأردنية

سر لقاء محمد رمضان ولارا ترامب

محمد رمضان ضيف أسرة ترامب.. السر ورا لقائه مع لارا ترامب

البلوجر منولى

تفاصيل القبض على البلوجر منولى بالتجمع

صفحة المتهم

عايز يزود مشاهدات .. الداخلية تكشف حقيقة بيع شخص كليته لبلوجر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: العالم على حافة الانهيار البيئي

د. ثروت امبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الإدارة المستدامة للموارد المائية في مصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: تراهم يستوعبون؟!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي (55)

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القرار الإسرائيلي نحو إعادة احتلال غزة.. الأبعاد العسكرية والإستراتيجية

المزيد