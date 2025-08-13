قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الوطنية للصحافة: فروق بدل الصحفيين عن شهري يوليو وأغسطس 2025 الأحد القادم
الاحتلال يعرقل دخول شاحنات المساعدات لقطاع غزة
الشناوي حسم أمر رحيله.. لماذا صمم مدرب الأهلي الاعتماد على شوبير أمام فاركو؟
أوهام عبثية.. أول تعليق من الأردن علي تصريحات نتنياهو
بروتوكول تعاون لتمويل 3500 مشروعًا متناه الصغر بنصف مليار جنيه.. تفاصيل
مدبولي عن جدل اتفاقية الغاز : تعود لـ 2019 ولن تؤثر على موقفنا من القضية الفلسطينية
السلطة الفلسطينية تكشف عن خطتها لإنهاء الحرب على غزة
أفعال خادشة لفتاة.. القبض على مالكي مخبز بالشرقية
الحكومة: نستقطب أحد أكبر الشركات العاملة بمجال صناعة السيارات الكهربائية
مسؤول في البرلمان الدولي: أخشى على المفتي من الذكاء الاصطناعي
مدبولي يعلن بدء تلقي طلبات مستأجري الإيجار القديم لوحدات بديلة في أكتوبر
مدبولي لصدى البلد: ضوابط لضمان وصول سيارات ذوي الهمم للمستحق الحقيقي
حوادث

بتتدخل في حياتي.. مشاجرة بين ابنة ربيع ياسين وخالتها وإصابتهما بالشيخ زايد

ربيع ياسين
ربيع ياسين
ندى سويفى

نشبت مشاجرة بين ابنة الكابتن ربيع ياسين نجم النادي الأهلي السابق وخالتها داخل شقتها في مدينة الشيخ زايد ما أسفر عن إصابة كليهما فتم التحفظ عليهما وعرضهما على النيابة المختصة للتحقيق. 

تلقت مديرية أمن الجيزة إشارة من قسم شرطة الشيخ زايد أول، بتلقي بلاغا بنشوب مشاجرة بين ابنة الكابتن ربيع ياسين نجم الأهلي السابق وبين خالتها داخل شقتها، انتقلت قوة أمنية من مباحث الجيزة لفحص البلاغ وبيان ملابساته وتبين أن مشادة كلامية نشبت بين ابنة الكابتن ربيع ياسين وبين خالتها بسبب تدخل الأخيرة في شؤون حياتها حيث زارتها خالتها وأثناء تحدثهما سويا نشب مشادة كلامية بينهما تطورت إلى تشابك بالأيدي وأصابة كل منهما بسحجات وكدمات وخدوش متفرقة بالجسد. 

تم التحفظ عليهما واقتيادهما لقسم الشرطة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق. 

ابنة الكابتن ربيع ياسين الكابتن ربيع ياسين الشيخ زايد

