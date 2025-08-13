بتتدخل في حياتي.. مشاجرة بين ابنة ربيع ياسين وخالتها وإصابتهما بالشيخ زايد

نشبت مشاجرة بين ابنة الكابتن ربيع ياسين نجم النادي الأهلي السابق وخالتها داخل شقتها في مدينة الشيخ زايد ما أسفر عن إصابة كليهما فتم التحفظ عليهما وعرضهما على النيابة المختصة للتحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة إشارة من قسم شرطة الشيخ زايد أول، بتلقي بلاغا بنشوب مشاجرة بين ابنة الكابتن ربيع ياسين نجم الأهلي السابق وبين خالتها داخل شقتها، انتقلت قوة أمنية من مباحث الجيزة لفحص البلاغ وبيان ملابساته وتبين أن مشادة كلامية نشبت بين ابنة الكابتن ربيع ياسين وبين خالتها بسبب تدخل الأخيرة في شؤون حياتها حيث زارتها خالتها وأثناء تحدثهما سويا نشب مشادة كلامية بينهما تطورت إلى تشابك بالأيدي وأصابة كل منهما بسحجات وكدمات وخدوش متفرقة بالجسد.

تم التحفظ عليهما واقتيادهما لقسم الشرطة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.