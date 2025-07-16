تبادل اتهامات بالسرقة ثم تنازل.. تصالح ابنة ربيع ياسين وطليقها أمام النيابة

انتهت أزمة تقى ياسين ابنةربيع ياسين نجم النادي الأهلي والمدير الفني السابق لمنتخب الشباب، مع طليقها بعد تصالحهما أمام نيابة الشيخ زايد وتنازل كلا منهما عن الاتهامات الموجهة منه للطرف الآخر.

وتبين من التحقيقات الأولية أن تقى ياسين ابنة لاعب الأهلي السابق ربيع ياسين اتهمت طليقها بالضرب وسرقة بعض متعلقاتها من مشغولات ذهبية وماس ومبالغ نقدية فيما اتهمها طليقها بسرقة ذات المتعلقات حيث ادعى كلا منهما أن تلك المتعلقات ملكه، ومثلت ابنة ربيع ياسين وطليقها أمام النيابة وأقرا بالتنازل عن المحاضر المتبادلة والتصالح.

قررت النيابة صرفهما وانتهاء التحقيقات في البلاغين.

وكانت حررت ابنة ربيع ياسين محضرًا رسميًا تتهم فيه طليقها بالتعدي عليها وسرقة مشغولات ذهبية ومبالغ مالية من داخل مسكن الزوجية.

وأوضحت تقى، في بلاغها إلى قسم شرطة الشيخ زايد، أن الواقعة جرت داخل الفيلا التي كانت تقيم بها في كمبوند ريجنسي بمدينة الشيخ زايد 2، حيث قام طليقها بالاعتداء عليها بالضرب، ثم استولى على سبيكتين من الذهب وخاتمين من الألماس ومبلغ 4 آلاف دولار، قبل أن يطردها من المسكن.

كما اتهمها طليقها بسرقته أيضا وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.