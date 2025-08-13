خلال ساعات.. وزيرة التنمية المحلية تعتمد حركة محدودة لسكرتيري العموم والمساعدين في 10 محافظات

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، انها ستعتمد حركة محلية محدودة لسكرتيري العموم وسكرتيري العموم المساعدين في 10 محافظات .

وأوضحت الصفحة الرسمية لوزارة التنمية المحلية، أنه سيتم الاعلان عن حركة المحليات الجديدة خلال ساعات.

يذكر أن آخر حركة محليات شملت تعيين 184قيادة محلية، حيث تضمنت الحركة تعيين 9 سكرتير عام و13 سكرتير عام مساعد.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن الحركة تضمنت تعيين كل من محمد نور سكرتيرا عاماً للجيزة وجيهان مسعود سكرتيراً عاماً للإسكندرية ومجدي الوصيف سكرتيراً عاماً لمطروح وضياء قطب سكرتيراً عاماً للمنوفية وفاطمة ابراهيم سكرتيراً عاماً لبورسعيد وعدلي أبوعقيل سكرتيراً عاماً لأسيوط وأحمد وزيري سكرتيراً عاماً للأقصر وكامل غطاس سكرتيراً عاماً للفيوم وكمال سليمان سكرتيراً عاما للبحر الأحمر .

وأضافت عوض أن حركة المحليات الجديدة تضمنت تعيين عدد من سكرتيري العموم المساعدين وهم محمد مرعي سكرتير عام مساعد الجيزة وطارق أبوالعطا سكرتير عام مساعد القليوبية وأحمد حبيب سكرتير عام مساعد الإسكندرية وحسين السنني سكرتير عام مساعد مطروح وأسامة رزق سكرتير عام مساعد البحيرة وعبدالله عزت سكرتير عام مساعد المنوفية وعبدالله عاشور سكرتير عام مساعد دمياط وعبدالعال البدري سكرتير عام مساعد السويس ومحمد عقل سكرتير عام مساعد شمال سيناء وأحمد جميل سكرتير عام مساعد المنيا وخالد عبدالرؤوف سكرتير عام مساعد أسيوط وهشام الشيمي سكرتير عام مساعد الأقصر وإيهاب نافع سكرتير عام مساعد الوادي الجديد .