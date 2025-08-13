القوات المسلحة تنظم زيارات لطلبة الكليات العسكرية إلى مستشفى أهل مصر للحروق | فيديو وصور

استقبل مستشفى أهل مصر لعلاج الحروق عدة زيارات لعدد من أعضاء هيئة التدريس وطلبة الأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية، وذلك لتقديم الدعم لمُتلقي العلاج بالمستشفى من أبناء الشعب المصري، والعمل على رفع روحهم المعنوية ورسم البسمة على وجوههم، لاستكمال رحلة العلاج بثقة ويقين بقرب تماثلهم للشفاء، بما يعكس شعور أبناء المؤسسة العسكرية العريقة بآلامهم.

كما تضمنت الزيارات تقديم عدد من الهدايا العينية للمرضى، وإدارة حوارات اتسمت بالمودة والسعادة بين الطلاب والمرضى.

وخلال الزيارات، أعرب عدد من المرضى وأسرهم عن تقديرهم لهذه الزيارة التي تركت أثرًا إيجابيًا في نفوسهم، كما وجه مسئولو المستشفى الشكر للقوات المسلحة، فيما أكد الطلبة سعادتهم بالمساهمة في بث الطاقة الإيجابية للمرضى وتبادل مشاعر الأمل في رحلة الشفاء، وتعزيز حب الوطن.