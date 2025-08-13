دولة عربية تعلن حالة الحرب مع الاحتلال وتمنع مواطنيه من دخول أراضيها

أكد مساعد إدارة الخدمات الإلكترونية في الإدارة العامة لشؤون الإقامة بوزارة الداخلية الكويتية العقيد عبدالعزيز الكندري أن جميع جنسيات العالم مرحب بها في البلاد، باستثناء حاملي جنسية الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار في تصريحات له ؛ إلى أن ذلك التزامًا بالمرسوم الذي يعتبر الكويت في حالة حرب مع كيان الاحتلال.

ووفق صحيفة القبس الكويتية ؛ فإن ذلك يأتي تزامنًا مع الانفتاح الذي تشهده البلاد، حيث فتحت أبوابها لاستقبال المقيمين في دول الخليج بتأشيرات سياحية تصرف مباشرة من المنافذ، وإجراء تعديلات جوهرية على الشروط والضوابط المنظمة للزيارات العائلية بهدف تسهيل إجراءات استقدام الأسر للمواطنين والمقيمين.

