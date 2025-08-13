الكويت تلغي شرط الراتب.. خطوة غير مسبوقة لتسهيل استقدام الأسر

أعلنت السلطات الكويتية أنه تتم مراجعة قوائم الدول والمهن المعتمدة دورياً وفق المؤشرات العالمية ، مشيرة إلى أن منح التأشيرة السياحية لا يستثني أي جنسية من دخول الكويت، إذا استوفت الشروط المحددة.

وبدوره ؛ ذكر العقيد عبدالعزيز الكندري من قطاع شؤون الإقامة في وزارة الداخلية الكويتية أن القرار هدفه استقطاب السياح وتوفير تجربة سياحية فريدة لهم، مشيراً إلى الفئات الأربع التي تم تحديدها للحصول على التأشيرة بخيارات وضوابط متعددة.

وفيما يتعلق بتأشيرة الزيارة العائلية، بين الكندري في حديث لتلفزيون الكويت أنه يمكن للمقيم في الكويت أن يستقدم أسرته لزيارة الكويت، حيث تم التعديل وإلغاء شرط الراتب.

وأشار إلي أنه تم فتح الباب لصلة القرابة التي لا تقتصر على الزوجة والأبناء، بل يستطيع المقيم أن يقدم على التأشيرة لصلة القرابة لغاية الدرجة الرابعة، والثالثة بالمصاهرة.

وصرح الكندري أيضا : إن اختلاف التأشيرة الحالية عن السابقة، تمثل بإلغاء شرط الناقل الوطني لحضور الزائر، بالإضافة إلى التحول الرقمي في آلية التعامل مع التأشيرات، وهذا أكبر فارق موجود من خلال إنشاء منصة خاصة، بالتعاون مع الإدارة العامة لنظم المعلومات وهي منصة (كويت فيزا).