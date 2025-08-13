اكتشف أعراض نقص الحديد فى الجسم .. علامات غريبة أبرزها أكل الثلج

يُعد نقص الحديد من المشكلات الصحية التي يعاني منها عدد كبير من الأشخاص خاصة النساء .. فما هى أعراضه التى تساعد فى اكتشافه بشكل سريع؟!

ونقلا عما ذكره موقع مايو كلينك نكشف لكم أهم أعراض نقص الحديد وفقر الدم للتمكن من اكتشافها وعلاجها بسرعة.

أعراض نقص الحديد



في البداية، يمكن أن يكون فقر الدم الناتج عن نقص الحديد طفيفًا جدًّا لدرجة عدم ملاحظته ولكن كلما قَلَّ مستوى الحديد في الجسم وازداد فقر الدم سوءًا، تشتد مؤشرات المرض والأعراض.

وإليكم أهم أعراض مرض فقر الدم الناتج عن نقص الحديد

الإرهاق الشديد من أبسط مجهود

الضَّعف العام بدون سبب

أصفرار وشحوب الجلد



ألم الصدر

تسارُع ضربات القلب

ضيق النفَس

الصُّداع

الدوار و الدوخة

برودة اليدين والقدمين

التهاب أو ألم في اللسان



هشاشة الأظافر

ضعف الشهية

اشتهاء غير عادي للمواد غير الغذائية الغريبة مثل الثلج، أو الأتربة، أو النشا

