عمرو صلاح مديرًا لبطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد 2025 بمصر

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد للرجال 2025، اختيار الكابتن عمرو صلاح مديرًا للبطولة، التي تستضيفها مصر للعام الثالث على التوالي.

وتقام البطولة في العاصمة الإدارية الجديدة، خلال الفترة من 26 سبتمبر حتى 2 أكتوبر المقبل، على صالة "نادي النادي"، بتنظيم من الشركة المتحدة للرياضة، بالشراكة مع الاتحادين الدولي والمصري لكرة اليد.

ويشارك في النسخة البطولة، تسعة أندية من مختلف القارات، وهي: الأهلي، الزمالك من مصر، ماجديبورج الألماني، كاليفورنيا إيجلز الأمريكي، الشارقة الإماراتي، فيزبريم المجري، سيدني الأسترالي، برشلونة الإسباني، توباتي البرازيلي.

ويصعد إلى نصف النهائي متصدر كل مجموعة، إلى جانب أفضل فريق يحتل المركز الثاني، بينما تخوض الفرق الخمسة المتبقية منافسات تحديد المراكز.