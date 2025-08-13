السكة الحديد تُعلن مواعيد تشغيل قطارات خط القاهرة / السد العالى | جداول رسمية

اعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن جدول تشغيل قطارات خط ( القاهرة / السد العالى ) وذلك بواقع 49 رحلة يوميًا (ذهابًا )، موزعة على عدة مستويات من الخدمة لتناسب احتياجات جمهور الركاب المختلفة ، وفقًا للجداول المرفقة على النحو التالي:

- عدد 13 قطار " تهوية ديناميكية " .

- عدد 14قطار “ ثالثة مكيفة ” .

- عدد 7 قطارات " VIP " .

- عدد 4 قطارات " أسبانى مطور " .

- عدد 3 قطارات " فرنساوى مطور .

- عدد 1 قطار " تالجو " .

- عدد 2 قطار " ثانية فاخرة " .

- عدد 5 قطار " نوم " .

ويأتي هذا ضمن خطة الهيئة المستمرة لتطوير منظومة السكك الحديدية ورفع كفاءة التشغيل وجودة الخدمة، بما يواكب احتياجات المواطنين ويُسهم في دعم جهود الدولة في تطوير البنية التحتية لقطاع النقل.

وتتمنى الهيئة القومية لسكك حديد مصر لجمهور المسافرين رحلات آمنة وميسرة .