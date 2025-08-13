مخبوزات صحية .. طريقة عمل قراقيش اليانسون بمذاق احترافي

يرغب عدد كبير من الأشخاص فى تناول المخبوزات بجوار كوب الشاي وتعد قراقيش اليانسون من الخيارات المثالية لمحبي هذه العادة خاصة أنها تحسن صحة المعدة والأمعاء.

نعرض لكم طريقة عمل قراقيش اليانسون من خلال خطوات الشيف نجلاء الشرشابي مقدمة برنامج على قد الإيد على قناة سي بي سي سفرة.



مقادير قراقيش اليانسون



3 كوب دقيق

ملعقة كبيرة خميرة فورية

ملعقة كبيرة بيكينج باودر

½ كوب سمنة

¼ كوب زيت

رشة ملح

ملعقة كبيرة سكر

ملعقة كبيرة ينسون حبوب

ماء للعجن

طريقة عمل قراقيش اليانسون



في بولة كبيرة اخلطي الدقيق والخميرة والبيكينج باودر والملح والسكر ثم حمص اليانسون وضعيه على الخليط بعد أن يهدأ قليلا

يضاف الزيت والسمنة والماء ويقلب كل الخليط حتى الحصول على عجينة

غطى العجينة وتترك لتتخمر ثم شكليها مثل الحبل واضغطي عليها قليلا بيدك ليزيد العرض.

قطعي عجينة قراقيش اليانسون بالعرض على شكل أصابع أصابع وضعيها فى صاج مدهون سمنة وادخليها فرن ساخن واتركيها حتى النضج وبالهنا والشفا.