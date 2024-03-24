أخبار الفن..أنغام تكشف عن موقف مع قراءة الفنجان..وفاة محمد قشطة بعد صراع مع المرض

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد العديد من الأخبار العالمية والمحلية الهامة ابرزها..



مزيج فني لدينا الوديدي في ليالى الأوبرا الرمضانية

تواصلت فعاليات الثقافة المصرية خلال الشهر المعظم حيث اقامت دار الاوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد ضمن برنامجها الرمضانى امسية للمغنية الشابة دينا الوديدى وفرقتها على المسرح المكشوف .

بحضور نجوم الفن.. رانيا فريد شوقي تستقبل عزاء والدتها

استقبلت الفنانة رانيا فريد شوقي عزاء والدتها، أمس السبت، بمسجد الشرطة بمنطقة أكتوبر، وحرص على التواجد عدد كبير من النجوم منهم يسرا، مجدي كامل، والإعلامية هالة سرحان.

مسلسل لحظة غضب الحلقة 14.. محاولة قتل صبا مبارك تفشل

عرضت منصة watch it، الحلقة 14 من مسلسل لحظة غضب، للفنانة صبا مبارك، ضمن السباق الدرامي الرمضاني 2024.

أنغام تكشف عن موقف لها مع قراءة الفنجان.. فيديو

كشفت الفنانة أنغام عن موقف لها مع قراءة الفنجان خلال لقاء مع بودكاست BigTime مع عمرو أديب، وكشف أصالة خلال البرنامج عن سر لأول مرة مع قارئي الفنجان.

وفاة محمد قشطة بعد صراع مع المرض

توفي، الفنان محمد قشطة بعد صراع مع المرض، حسبما صرح الفنان منير مكرم، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية.