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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

للحصول على بشرة أكثر حيوية.. وصفات طبيعية للتخلص من تجاعيد الرقبة

التجاعيد
التجاعيد

إذا كنتِ تعانين من تجاعيد الرقبة، إليك بعض الوصفات الطبيعية التي يمكن استخدامها للتخلص من تجاعيد الرقبة وللحصول على بشرة أكثر حيوية، وفقا لما نشره موقع هيلثي :

وصفات طبيعية للتخلص من تجاعيد الرقبة

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زيت الزيتون والعسل

قومي بمزج ملعقتين من زيت الزيتون البكر مع ملعقة صغيرة من العسل الطبيعي.

ضعي الخليط على رقبتك وقومي بتدليكه بلطف باستخدام حركات دائرية لمدة 5-10 دقائق.

اتركي الخليط على الرقبة لمدة 30 دقيقة ثم اغسليه بالماء الفاتر.

كرري هذه الوصفة مرتين في الأسبوع.


ماسك الأفوكادو

قومي بسحق نصف حبة أفوكادو ناضجة واخلطيها مع ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

ضعي الماسك على الرقبة واتركيه لمدة 20-30 دقيقة.

اغسلي الرقبة بالماء الفاتر وجففيها بلطف.
يمكنك استخدام هذا الماسك مرتين في الأسبوع.


ماء الورد والجلسرين

قومي بمزج ملعقتين من ماء الورد مع ملعقة صغيرة من الجلسرين النقي.

استخدمي قطعة قطنية لوضع الخليط على رقبتك واتركيه لمدة 15-20 دقيقة.

اغسلي الرقبة بالماء الفاتر وجففيها بلطف.
يمكنك استخدام هذا المزيج يوميًا قبل النوم.


ماسك البيض وعصير الليمون

قومي بخفق بياض بيضة واحدة في وعاء صغير، ثم أضيفي ملعقة صغيرة من عصير الليمون الطبيعي.

ضعي الماسك على الرقبة واتركيه لمدة 15-20 دقيقة حتى يجف.

اشطفي الرقبة بالماء الفاتر وجففيها بلطف.

يفضل استخدام هذا الماسك مرة أو مرتين في الأسبوع.

إضافة إلى استخدام هذه الوصفات الطبيعية، يجب عليك أيضًا الاعتناء بالرقبة بشكل عام من خلال ترطيبها بشكل يومي، وحمايتها من أشعة الشمس الضارة باستخدام واقي الشمس، والحفاظ على وضعية جيدة للجلوس والوقوف لتقليل ظهور التجاعيد.

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