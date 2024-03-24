تعديل تركيب بعض القطارات على خط القاهرة / السدالعالي والعكس

الأحد 24/مارس/2024 - 02:55 ص 3/24/2024 2:55:45 AM

قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تعديل تركيب بعض القطارات لخدمة جمهور الركاب وجاء بيانها كالآتي:



أولا :

- اعتباراًً من يوم 23 /3 /2024 تعديل تركيب قطار 90 القاهرة / أسوان لعربات ثالثة تهوية ديناميكية بعدد 10 عربات + عربة بوفيه تهويه ديناميكية + سبنسة .

- اعتباراًً من يوم 24 /3 /2024 تعديل تركيب قطار 91 أسوان / القاهرة لعربات ثالثة تهوية ديناميكية بعدد 10 عربات + عربة بوفيه تهويه ديناميكية + سبنسه .

ثانيا :

- اعتباراًً من يوم 5 /4 /2024تعديل تركيب قطار 1012 القاهرة / أسوان لعربات ثالثة مكيفة بعدد 8 عربات .

- اعتباراًً من يوم 6 /4 /2024تعديل تركيب قطار 1009 أسوان / القاهرة لعربات ثالثة مكيفة بعدد 8 عربات.